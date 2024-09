''विराट कोहली मेरी कप्तानी में खेल चुके हैं'', जानें किस नेता कही यह बात

Tejashwi Yadav Big Statement: भारतीय राजनेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि टीम इंडिया के मौजूदा दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली घेरलू क्रिकेट में उनकी अगुवाई में शिरकत कर चुके हैं. आरजेडी नेता ने अपनी दिल की कसक भी जाहिर की है. वह इस बात से खुश नहीं हैं कि उनके क्रिकेट करियर को पूरी तरह से भुला दिया गया है. उनका मानना है जब वह घरेलू क्रिकेट में शिरकत करते थे. तब वह एक स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे. उस दौरान मौजूदा समय के कई खिलाड़ी उनके बैचमेट थे.

तेजस्वी यादव बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं. 34 वर्षीय राजनेता ने कहा, ''मैं एक क्रिकेटर था और मौजूदा समय में कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है. विराट कोहली मेरी कप्तानी में खेल चुके हैं. क्या किसी ने कभी इस बारे में बात की? वे ऐसा क्यों नहीं करते? एक पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर मैंने अच्छी क्रिकेट खेली है. टीम इंडिया के कई खिलाड़ी मेरे बैचमेट रहे हैं."

Tejaswi Yadav said, "Virat Kohli used to play under my captaincy. I was very good at cricket, but due to injuries I had to leave it. Virat and I played together for Delhi". (ZEE). pic.twitter.com/HREKLkfssn