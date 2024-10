IND vs NZ: न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले वर्ल्ड कप विनर की टीम इंडिया में 'सरप्राइज' एंट्री

IND vs NZ Test Series: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का उप कप्तान बनाया गया जो बुधवार से बेंगलुरु में शुरू हो रही है. इससे पहले टीम इंडिया बेंगलुरु में अभ्यास में लगी है, इस बीच रविवार को चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक दिग्गज स्टार की एंट्री हुई जी हां ये और कोई नहीं बल्कि टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ थे जिन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और हौसला बढ़ाया

Rahul Dravid with captain Rohit Sharma, Rishabh pant and Virat Kohli during today's practice session at Chinnaswamy stadium.🥹❤️



So happy to see Rohit's Rahul bhai with him 🧿🥹 pic.twitter.com/P4MAIPo5Cu