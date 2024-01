11 गेंद, 6 विकेट, 0 रन: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में टीम इंडिया के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड

IND vs SA 2nd Test Six Wicket in Eleven Balls

IND vs SA 2nd Test; Six Wicket: दक्षिण अफ्रीका को 55 रन पर समेटने के बाद भारत बुधवार को यहां दूसरे और आखिरी टेस्ट के शुरूआती दिन पहली पारी में 153 रन पर आउट हो गया जिससे उसने 98 रन की बढ़त हासिल की. भारत के चाय तक चार विकेट पर 111 रन थे लेकिन चाय के बाद उसने 153 रन के स्कोर पर बाकी बचे छह विकेट गंवा दिये. भारत के लिए तीन बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंचे जिसमें विराट कोहली (Virat Kohli) ने सर्वाधिक 46 रन बनाये. दक्षिण अफ्रीका के लिए कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और नानड्रे बर्गर ने तीन तीन विकेट चटकाये.

टीम इंडिया की पहली पारी 153 रनों पर सिमट गई और वो भी बेहद ही मजाकिया अंदाज़ में, टीम इंडिया (Six Batsman Duck in 11 Balls) के छह बल्लेबाज़ मात्र 11 गेंदों में बिना कोई रन जोड़े पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया पहली पारी में मात्र 98 रनों की ही लीड ले सकी. कोहली और राहुल काफी सहज दिख रहे थे. रबाडा ने शानदार गेंदबाजी की और चाय के बाद 5 ओवर में 28 रन दिए लेकिन राहुल के एक ढीले शॉट ने फ्लडगेट खोल दिया. एनगिडी के अतिरिक्त उछाल ने एक ओवर में तीन भारतीय बल्लेबाजों को आउट कर दिया और भारत (Six Batsman Duck in 11 Balls) ने अगली पांच गेंदों के भीतर तीन और विकेट खो दिए और ऐसे टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गया एक शर्मनाक रिकॉर्ड जहा छह बल्लेबाज़ बिना खता खोले पवेलियन लौट गए.

एक टेस्ट पारी में सर्वाधिक शून्य पर आउट होने का रिकॉर्ड

6 - PAK बनाम WI, कराची, 1980

6 - दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत, अहमदाबाद, 1996

6 - BAN बनाम WI, ढाका, 2002

6 - IND vs ENG, मैनचेस्टर, 2014

6 - न्यूजीलैंड बनाम पाक, दुबई (डीएससी), 2018

6 - BAN बनाम SL, मीरपुर, 2022

6 - BAN बनाम WI, नॉर्थ साउंड, 2022

6 - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, 2024

भारतीय बल्लेबाज भी हालांकि दक्षिण अफ्रीका के बायें हाथ के तेज गेंदबाज नानड्रे बर्गर (3/42) के अजीब ऐंगल और उछाल के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा सके. रोहित शर्मा (50 गेंद में 39 रन) और शुभमन गिल (55 गेंद में 36 रन) ने कुछ अच्छी बाउंड्री लगायी लेकिन प्रतिभाशाली यशस्वी जायसवाल (शून्य) और श्रेयस अय्यर (शून्य) की तकनीकी खामियां फिर उजागर हुईं और वे स्कोर में कोई योगदान नहीं कर सके.