IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भारत के इन दो खिलाड़ियों पर रहेगी नजर, अपने दम पर पलट सकते हैं मैच

Team India Super-8 Plan vs AFG T20 WC 2024: अमेरिका में टी20 विश्व कप 2024 के ग्रुप ए मैचों में न्यूयॉर्क की चुनौतीपूर्ण पिच पर भारत अपराजित रहा. अब भारत टूर्नामेंट के अगले दौर यानी सुपर-8 चरण में अफगानिस्तान के खिलाफ गुरुवार को मैदान में उतरेगा. भारतीय टीम में सबकी नजर विराट कोहली (Virat Kohli) और कुलदीप यादव (Kuldeep yadav) पर होगी. वहीं, अफगानिस्तान गेंदबाज फजलहक फारूकी से अपनी उम्मीदें लगाए बैठा होगा. टीम इंडिया इन दिनों सुपर-8 राउंड के पहले मुकाबले के लिए बारबाडोस में मौजूद है.

