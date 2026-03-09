विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Gautam Gambhir: 140 करोड़ भारतीयों का प्लान...विश्व विजेता बनने के बाद गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर लिखा यह मैसेज

IND vs NZ Final: भारतीय टीम तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल रही है. भारत ने फाइनल में 96 रन से जीता है.

Read Time: 2 mins
Share
Gautam Gambhir: 140 करोड़ भारतीयों का प्लान...विश्व विजेता बनने के बाद गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर लिखा यह मैसेज
Gautam Gambhir Post viral

Gautam Gambhir post viral, T20 World Cup Final: भारत को विश्व विजेता बनाने के बाद कोच गौतम गंभीर का पहला पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रह हैं. गंभीर ने पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा, सौभाग्यपूर्ण (blessed). गंभीर का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और फैन्स उन्हें कोच के तौर पर वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दे रहे हैं. 

इसके अलावा सोशल मीडिया पर गंभीर ने पोस्ट शेयर किया और मैसेज में लिखा, "यह सिर्फ़ भगवान का प्लान नहीं था, यह 1.4 बिलियन भारतीयों का प्लान था.. हर खिलाड़ी एक वर्ल्ड चैंपियन. "

Latest and Breaking News on NDTV

गंभीर ने 6 महीने में दिलाया दूसरा खिताब

गंभीर की कोच के तौर पर खूब आलोचना हुई है. लेकिन कोच गंभीर की कोचिंग में भारत ने 6 महीने के अंदर दूसरा खिताब जीतने में सफलता हासिल कर ली है, भले ही टेस्ट में टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है लेकिन गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया वनडे और टी-20 में सबसे मजबूत टीम बनकर सामने आई है.  इससे पहले भारत ने एशिया कप का भी खिताब अपने नाम किया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, Cricket, T20 World Cup 2026
Get App for Better Experience
Install Now