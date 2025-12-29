IND vs NZ: श्रेयस-गिल की वापसी, चयनकर्ताओं का बढ़ेगा 'सिरदर्द', कौन इन, कौन आउट? इन 15 नामों का हो सकता है एलान!

Team India ODI Squad vs NZ Series: भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए साल 2026 की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि 'ब्लैक कैप्स' न्यूज़ीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आ रही हैं. इस दौरान भारत-न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की एक रोमांचक सीरीज खेली जाएगी. फैंस की निगाहें एक बार फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनुभवी जोड़ी पर टिकी हैं, जिन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी तूफानी बल्लेबाजी के साथ शतक लगाया और फिर विजय हजारे में दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में शतक लगाया वो अपने आप में सबकुछ बयां करने के लिए काफी है और ये फिर से किवी गेंदबाजों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे जो ब्लू जर्सी में बल्ले से आग उगलने को तैयार हैं.

इससे पहले आपको बता दें की भारत की टी20 टीम की घोषणा हो चुकी है, लेकिन भारत के लिए असली सस्पेंस 50 ओवर फॉर्मेट की टीम को लेकर है जिसके लिए टीम का ऐलान अभी होना हो जिसकी उम्मीद आने वाले 4 या 5 जनवरी को होने की उम्मीद है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपने दोनों फार्मेंट के लिए सक्वाड चुन लिए हैं.

कोहली और रोहित का 'विराट' प्रदर्शन

फिलहाल टीम इंडिया के ये दो महारथी अपने दमदार फॉर्म में हैं. मैदान पर बल्ला नहीं इनका 'ब्रह्मास्त्र' चल रहा है जो सामने की गेंदबाजी टीम की हवाई उड़ाने के लिए काफी है. रोहित ने अपने 'हिटमैन' अंदाज में बल्लेबाज़ी की, जबकि विराट ने अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक लगाकर अपने 'रन मशीन' के टैग को सही साबित किया. ऐसे में कीवी गेंदबाज़ों के लिए ये किसी 'अग्निपरीक्षा' से कम नहीं होगा.

श्रेयस और गिल इन तो कौन आउट?

इस बीच वनडे टीम के एलान को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मजबूत लाइनअप में जगह किसके लिए खाली होगी? श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह, जो चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका सीरीज से बाहर थे और अब वापसी के लिए तैयार हैं. उनकी वापसी से टीम का संतुलन जरूर मजबूत होगा, लेकिन कुछ युवा खिलाड़ियों की जगह खतरे में आएगी जिन्होंने उनकी कमी को टीम के लिए दूर किया था.

ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा और तिलक वर्मा ये तीन नाम ऐसे हैं जिनपर तलवार लटक रही है. खासकर गायकवाड़ वो पहले नाम हो सकते हैं जिन्होंने अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे में शतक जड़कर अपनी दावेदारी मजबूत की थी और ऐसे में उन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है. यह चयनकर्ताओं के लिए आसान फैसला नहीं होने वाला है.

संभावित भारतीय वनडे स्क्वॉड:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर/तिलक, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर.

11 जनवरी से होगा सीरीज का आगाज (IND vs NZ ODI and T20I Schedule)

भारत के दौरे पर आ रही न्यूजीलैंड की टीम तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी जिसमे पहले वनडे सीरीज खेला जाएगा जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी और आखिरी वनडे 18 जनवरी को खेला जाएगा. वहीं टी20 सीरीज की बात करें तो 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा और आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा. कुल मिलाकर ये सीरीज 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज टीम इंडिया के लिए टी20 विश्वा कप 2026 के लिए बड़ा वार्मअप साबित होगा .

ऐसा है T20I भारतीय स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह.

न्यूजीलैंड टी20 टीम: 1. मिचेल सैंटनर (कप्तान) 2. मिशेल ब्रेसवेल 3. मार्क चैपमैन 4. डेवोन कॉनवे 5. जैकब टफी 6. जैक फोक्स 7. मैट हेनरी 8. कायले जैमिसन 9. बेवोन जैकब्स 10. डारेल मिचेल 11. जेम्स नीशम 12. ग्लेन फिलिप्स 13. रचिन रवींद्र 14. टिम रॉबिंसन 15. इश सोढ़ी

न्यूजीलैंड वनडे टीम: 1. मिशेल ब्रेसवेल (कप्तान) 2. एडी अशोक 3. क्रिस्टियन क्लार्क 4. जोश क्लार्कसन 5. डेवन कॉनवे 6. जैक फोक्स 7. मिच हे 8. कायले जैमिसन 9. निक केली 10. जेडन लेनाक्स 11. डारेल मिशेल 12. हेनरी निकोल्स 13. ग्लेन फिलिप्स 14. मिशेल रेई 15. विल यंग