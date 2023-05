WTC Final से पहले BCCI ने किया टीम इंडिया के नए Training Kit का अनावरण, यहां देखें तस्वीर

Team India New Training Kit

BCCI Unveils Adidas New Training Kit For Team India: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल (WTC Final) से पहले टीम इंडिया की नई ट्रेनिंग किट (Team India New Training Kit) का अनावरण किया. ओवल में प्रतिष्ठित ICC इवेंट के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई वाली टीम 7-11 जून तक ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी. जैसा कि वर्तमान प्रायोजक किलर जीन्स का अनुबंध 31 मई को समाप्त हो रहा है. बीसीसीआई को खेल के परिधान के लिए एडिडास (Adidas) के रूप में एक नया प्रायोजक मिला है. (Adidas Team india new Kit Sponsor) बोर्ड ने ट्विटर पर नई किट में खिलाड़ियों की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं.