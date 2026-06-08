15000 प्लस रन, 25 शतक और 94 अर्धशतक लगाने वाला दिग्गज बना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (Bangladesh Cricket Board) का अध्यक्ष चुना गया है, जो वह पिछले दो महीनों से बोर्ड की अंतरिम समिति का कामकाज संभाल रहे थे. 36 वर्षीय तमीम रविवार को ढाका में हुए चुनावों में एकमात्र उम्मीदवार थे. अब वह चार साल का कार्यकाल संभालेंगे. यह चुनाव शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में हुए. इससे पहले अप्रैल में बांग्लादेश सरकार ने अमीनुल इस्लाम द्वारा चलाए जा रहे पिछले बोर्ड को भंग करने और अंतरिम प्रशासन के तहत नए चुनाव कराने का फैसला किया था. कुल मिलाकर, तीन श्रेणियों में फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए 23 डायरेक्टर चुने गए और बाद में सरकार द्वारा नियुक्त दो प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल हुए, जिससे यह 25 सदस्यों वाली गवर्निंग बॉडी तैयार हुई. तमीम उन 12 डायरेक्टरों में से एक थे जो ढाका क्लब श्रेणी में चुने गए थे, और बाद में नई काउंसिल ने उन्हें सर्वसम्मति से बोर्ड अध्यक्ष चुना. उपाध्यक्षों में से एक फहीम सिन्हा हैं और दूसरे का नाम अभी तय होना बाकी है. तमीम की शीर्ष प्राथमिकताओं में एक आधुनिक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना शामिल है, जिसे नए बीसीबी अध्यक्ष ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताया है.

बीसीबी अध्यक्ष चुने जाने के बाद तमीम ने कहा कि यह कोई व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा कोई खास एहसास नहीं हो रहा है कि मैं बहुत बड़ी चीज बन गया हूं. यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. मैंने पिछले कुछ वर्षों में क्रिकेट बोर्ड के बारे में कई बातें कही हैं, इसलिए अब मुझे लगता है कि यह समय है जब मुझे सभी के सामने खुद को साबित करना है.'

तमीम ने कहा, 'हाई परफॉर्मेंस सेंटर शायद मेरा सबसे बड़ा सपना है. मुझे उम्मीद है कि मैं इस सपने को पूरा कर सकूंगा. हमें सरकार से बड़े समर्थन की जरूरत होगी. शुरू में बीसीबी इस सेंटर के लिए फंड दे सकता है. हमने उस कंपनी से दोबारा डिजाइन करने के लिए कहा है, जिसने मौजूदा सेंटर को डिजाइन किया था. हमें उम्मीद है कि हम पुरबाचल में सेंटर शुरू कर पाएंगे. जैसा कि आप सोच सकते हैं, इतने बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है. हम निश्चित रूप से इस मामले में सरकार का समर्थन लेंगे.'

यह नया सेंटर मौजूदा 'हाई परफॉर्मेंस सेंटर' का एक बड़ा अपग्रेड होगा. मौजूदा सेंटर शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में है, लेकिन उसे सीमित माना जाता है.

तमीम इकबाल बांग्लादेश के अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में शुमार हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए 391 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 15,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाए. उन्होंने 38 मुकाबलों में बांग्लादेश की कप्तानी की और टीम को 21 जीत दिलाईं. साल 2025 की शुरुआत में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी तमीम घरेलू क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन ढाका प्रीमियर लीग के एक मैच के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनके खेलने के करियर का अंत हो गया.

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