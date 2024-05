T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कौन सी टॉप-4 टीमें पहुंचेगी, एरोन फिंच और टॉम मुडी ने की भविष्यवाणी

T20 World Cup Prediction for Semifinalist : T-20 World Cup 2024 को लेकर पूर्व दिग्गजों ने भविष्यवाणी की है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज टॉम मूडी ने सेमीफाइनल को लेकर अपनी 4 टीमें चुनी है. स्टार स्पोर्ट्स पर इन दिग्गजों ने 4 ऐसी टीम का ऐलान किया है जो टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान फिच (Aaron Finch on T20 World Cup 2024) के अनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. पूर्व कंगारू कप्तान ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है. वहीं, टॉम मूडी (Tom Moody) ने भी ऐसे 4 टीमें बताई है जो टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. मूडी ने मानी है कि भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकी ऐसी 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं.

इन सबसे अलावा पूर्व दिग्गज रायडू ने भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीकी टीम को लेकर भविष्यवाणी की है. वहीं, ब्रायन लारा के अनुसार भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज 2 जून से होने वाला है. फाइनल 29 जून को खेला जाएगा.

रायडू: भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका

लारा: भारत, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान

कोलिंगवुड: भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज

गावस्कर: भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज

मॉरिस: भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया

हेडन: भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका

फिंच: भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज

कैफ: भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान

मूडी: भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका

श्रीसंत: भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान

