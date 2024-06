IND vs PAK: आखिरी गेंद...मिस्बाह रन आउट, फिर 'तीर' लगे निशाने पर...जब भारत-पाक मैच में रोमांच की सारी हदें हुई थी पार

रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम जब रविवार को न्यूयॉर्क के नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो इस हाई वोल्टेज मैच में रोमांच की सारी हदें पारी होंगी. दुनिया भर की निगाहें भारत और पाकिस्तान के मैच पर होती है. यह सातवां मौका होगा जब आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर होगी. बात अगर आंकड़ों की करें तो भारत और पाकिस्तान सबसे पहले साल 2007 में एक दूसरे के आमने-सामने आए थे और उस मैच में भारत ने बॉल आउट के माध्यम से पाकिस्तान को हराया था. उसके बाद से दोनों देश पांच बार और एक दूसरे के आमने-सामने आ चुके हैं और साल 2021 को छोड़ दें तो हर बार भारत ने बाजी मारी है. साल 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 10 विकेट से मैच गंवाना पड़ा था. लेकिन उसके अगले ही साल में भारत ने विराट कोहली की 82 रनों की पारी के दम पर एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर, उस हार का बदला लिया था.

भारत बनाम पाकिस्तान डरबन 2007 टी20 विश्व कप (India vs Pakistan Durban 2007 T20 World Cup)

भारत और पाकिस्तान सबसे पहले साल 2007 में हुए टी20 विश्व कप में एक दूसरे के आमने-सामने आए थे. 14 सितंबर 2007 को हुए उस मुकाबले में भारत ने बॉल-आउट में पाकिस्तान को हराया था. डरबन में हुए ग्रुप डी के मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. भारत ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए थे. भारत के लिए रॉबिन उथप्पा ने 39 गेंदों में चार चौके और दो छक्कों के दम पर 50 रन बनाए थे, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने 31 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली थी. इस मैच में पाकिस्तान के लिए मोहम्मद आसिफ ने चार विकेट लिए थे. इसके जवाब में पाकिस्तान ने मिस्बाह-उल-हक की 35 गेंदों में 53 रनों की पारी के दम पर 141 रन बनाए. इरफान पठान ने भारत के लिए मुकाबले में दो विकेट लिए थे. मैच टाई होने के बाद जीत का फैसला बॉल-आउट से हुआ था. इस मैच के टाई होने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही सुपर-8 में पहुंचे थे.

आखिरी ओवर का रोमांच

इस मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे. श्रीसंत के हाथों में गेंद थी. श्रीसंत की पहली गेंद पर यासिर अराफ़ात ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मिस्बाह-उल-हक को दी. इसके बाद मिस्बाह ने दूसरी गेंद पर चौका जड़कर श्रीसंत को दवाब में ला दिया था. पाकिस्तान को जीत के लिए चार गेंदों में सात रन चाहिए थे. इसके बाद अगली गेंद पर मिस्बाह ने दो रन बटोरे. श्रीसंत के ओवर की चौथी गेंद पर मिस्बाह ने चौका जड़ा था. इस चौके के बाद भारतीय टीम दवाब में थी क्योंकि पाकिस्तान को जीत के लिए दो गेंदों में दो रन चाहिए थे. श्रीसंत की पांचवीं गेंद पर मिस्बाह बीट हुए थे और यह डॉट गेंद रही. आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए एक रन चाहिए थे. मिस्बाह ने आखिरी गेंद को कवर की दिशा में खेला था. हालांकि, उनके शॉट की टाइमिंग काफी खराब थी. गेंद युवराज सिंह के हाथों में गई थी और उन्होंने सीधे इसे नॉन स्ट्राइकर एंड पर श्रीसंत के पास फेंकी. श्रीसंत ने बिना देर किए स्टंप हिट किया. और मिस्बाह आउट हुए. इस तरह से यह मैच बॉल-आउट में गया था.

फिर तीर लगे निशाने पर...

बॉल आउट में शोएब मलिक ने टॉस जीता था और भारत को पहले आमंत्रित किया था. भारत ने सहवाग, उथप्पा, श्रीसंत, पठान और हरभजन को बॉल-आउट के लिए नॉमिनेट किया था. जबकि पाकिस्तान के लिए गुल, तनवीर, अराफात, अफरीदी और आसिफ को चुना था. भारत के लिए पहली गेंद सहवाग सिंह ने फेंकी थी और गेंद ने विकेट को हिट किया था.

