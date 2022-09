इन 4 बड़े सितारों के बाहर होने से T20 World Cup ने खोई चमक, पांचवें पर मंडरा रहा खतरा, फैंस नाखुश

T20 World Cup 2022: बुमराह से पहले रवींद्र जडेजा भी विश्व कप से बाहर हो चुके हैं

यूं तो अगले महीने शुरू होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) से पहले से ही कुछ बड़े सितारे बाहर हो चुके हैं, लेकिन वीरवार को जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah is ruled out of the World Cup) के मेगा इवेंट से बाहर होने की खबरें सामने आयीं, तो करोड़ों फैंस में उदासी छा गयी. वास्तव में बुमराह उन कुछ सितारा खिलाड़ियों में से एक थे, जो टूर्नामेंट के बड़े आकर्षण में से एक थे. और जाहिर है कि जब किसी प्रोडटक्ट से उसका आकर्षण कम होगा, तो उसकी सुंदरता में कमी तो होगी ही. और सुंदरता में कमी होगी, तो फैंस का निराश होना लाजिनी है क्योंकि इन सितारों से मैच में रोमांच की उम्मीद की जाती है. बहरहाल, आप उन बड़े सितारों के बारे में जान लीजिए जो अभी तक बाहर हो चुके हैं.