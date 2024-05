T20 World Cup: न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद इस 'परेशानी' का सामना कर रहे भारतीय खिलाड़ी, नहीं कर पाए प्रैक्टिस

अमेरिका और वेस्टइंडीज में हो रहे टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया अमेरिका पहुंच चुकी है. पहले बैच में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल खिलाड़ी शामिल रहे. जिन खिलाड़ियों की टीमें आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में नहीं पहुंची थी, वो पहले बैच अमेरिका रवाना हुए. हालांकि, टीम इंडिया अमेरिका पहुंचने के बाद एक अलग ही परेशानी का सामना कर रही है और इसके ही चलते बुधवार को टीम ने अभ्यास सत्र में क्रिकेट अभ्यास से दूर रही.

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने टी 20 विश्व कप से पहले यहां बुधवार को अपना मैदानी सत्र आयोजित किया. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई ने हल्का रनिंग सत्र कराया जिसके साथ कुछ हल्की गतिविधियां थीं. भारतीय टीम किसी तरह के क्रिकेट अभ्यास से दूर रही क्योंकि वे अमेरिका के टाइम जोन से अभ्यस्त हो रहे हैं. सोहम देसाई ने बीसीसीआई से कहा,"हमारा आज कोई अभ्यास सत्र नहीं था और इस मैदानी सत्र का उद्देश्य शरीर को टाइम जोन से अभ्यस्त कराना है और आगामी चुनौतियों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना है. हम इस समय यही काम कर रहे हैं."

