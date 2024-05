रोहित-जायसवाल को नहीं बल्कि इन दो बल्लेबाजों को T20 वर्ल्ड कप में करनी चाहिए ओपनिंग, वसीम जाफर ने बताया

Wasim Jaffer on india opening batsman: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ओपनिंग बल्लेबाजी करने वाले हैं. लेकिन भारत के पूर्व दिग्गज वसीम जाफर ( Wasim Jaffer on Rohit Sharma) इस बात से सहमत नहीं है. पूर्व भारतीय दिग्गज जाफर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर कर उन दो बल्लेबाजों के नाम बताए हैं जिन्हें टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करनी चाहिए. बता दें कि 5 जून को भारतीय टीम अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलने वाली है. उससे पहले वसीम ने भारतीय टीम के लिए नई ओपनिंग जोड़ी सुझाई है. भारत के पूर्व दिग्गज को लगता है कि टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से रोहित को नहीं बल्कि विराट कोहली (Virat kohli) और जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) को ओपनिंग बल्लेबाजी करनी चाहिए तो वहीं रोहित को नंबर 3 पर बैटिंग करने आना चाहिए.

वसीम जाफर ने अपने पोस्ट में लिखा, "कोहली और जयसवाल को वर्ल्ड में ओपनिंग करनी चाहिए. रोहित और सूर्या को 3 और 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह की शुरुआत मिलती है.. रोहित स्पिन को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, इसलिए 4 नंबर पर बल्लेबाजी करना चिंता का विषय उनके लिए नहीं होना चाहिए."

Kohli & Jaiswal should open in the World Cup imo. Rohit & SKY should bat 3&4 depending on the start we get. Rohit plays spin really well so batting at 4 shouldn't be a concern. #T20WorldCup #INDvPAK #INDvIRE pic.twitter.com/nMgwwaDNXb