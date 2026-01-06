T20 World Cup: ऑस्ट्रेलिया को बड़ी राहत, हेजलवुड वापसी को तैयार, चोट के बावजूद सेलेक्टरों ने लिया था बड़ा फैसला

ऑस्ट्रेलियाई टीम को विश्व कप से पहले बहुत बड़ी राहत मिलीत है. तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड पूरी तरह फिट हो गए हैं. फिलहाल हेजलवुड बिग बैश लीग (बीबीएल) 2025-26 सीजन के शेष मुकाबलों के लिए सिडनी सिक्सर्स में शामिल होने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने के लिए तैयार हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज को सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. वह सिडनी सिक्सर्स की ओर से टूर्नामेंट के शेष मुकाबलों में खेलते नजर आएंगे. सिडनी सिक्सर्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'हम बीबीएल 15 के लिए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी के तौर पर स्वागत करते हुए उत्साहित हैं.' बिग बैश लीग में 'सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट' क्लबों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अनुबंधित खिलाड़ियों को साइन करने की अनुमति देता है, जिनके राष्ट्रीय टीम में खेलने की प्रतिबद्धता के कारण सीमित उपलब्धता होने की उम्मीद है.

अब तक रहा है दमदार प्रदर्शन

जोश हेजलवुड ने बिग बैश लीग में अब तक सिर्फ सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेला है. उन्होंने 19 मुकाबलों में 8.50 की औसत के साथ 17 विकेट हासिल किए हैं. पिछली बार वह 2019/20 सीजन में नजर आए थे, जिसके 5 मुकाबलों में 12 विकेट हासिल किए. सटीकता, उछाल और निरंतरता के साथ जोश हेजलवुड दुनिया के क्रिकेट में प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं.

चोट के बावजूद विश्व कप टीम में चुने गए थे

इस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज का चोटों का लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में एशेज टेस्ट सीरीज के दौरान, हेजलवुड हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बाहर हो गए थे. उस झटके से उबरने के दौरान, उन्हें अकिलीज की समस्या हुई, जिससे उनकी वापसी में और देरी हुई. अनुभवी तेज गेंदबाज को आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय टीम में उनकी अहमियत को दिखाता है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q जोश हेजलवुड किस टीम में शामिल हुए हैं? जोश हेजलवुड सिडनी सिक्सर्स की बिग बैश लीग टीम में सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए हैं।

Q हेजलवुड की चोट का क्या इतिहास है? हेजलवुड को हैमस्ट्रिंग और अकिलीज की चोटें लगी हैं, जिससे उनकी वापसी में देरी हुई थी।

Q हेजलवुड ने बीबीएल में कितना प्रदर्शन किया है? उन्होंने 19 मैचों में 17 विकेट लिए हैं, औसत 8.50 के साथ।

Q हेजलवुड को टी20 विश्व कप टीम में क्यों चुना गया? उनकी फिटनेस और अनुभव के कारण उन्हें आगामी टी20 विश्व कप के लिए टीम में चुना गया है।