T20 World Cup 2026: यह खिलाड़ी लेगा हर्षित राणा की जगह, ICC ने दी मंजूरी

Harshit Rana ruled out of the T20 World Cup 2026: टीम इंडिया को शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप अभियान (T20 World Cup 2026) से पहले तब जोर का झटका लगा, जब यह खबर आई कि मीडियम पेसर-कम-बल्लेबाज हर्षित राणा (Harshit Sharma) चोटिल होकर पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए. बहरहाल, सूत्रों के अनुसार सेलेक्टरों ने राणा के विकल्प के रूप में मोहम्मद सिराज(Mohammed Siraj) के नाम का ऐलान कर कर दिया है. और इसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने भी मंजूरी दे दी है. इससे पहले जब राणा के टूर्नामेंट से बाहर होने के खबर आई, तो करोड़ों भारतीय फैंस के लिए उनका बाहर होना एक झटके की तरह था क्योंकि हालिया समय में राणा ने जरूरत पड़ने पर बल्ले और गेंद से बहुत ही अच्छा योगदान दिया है. हर्षित ने निचले क्रम या कहें नंबर-8 पर ऐसे गेंदबाज की छवि बनाई थी, जो जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी बड़े हाथ दिखाते हुए 40-50 रनों का योगदान दे सकता है. ऐसे में फैंस इस बात को लेकर भी खासे रुचिकर थे कि राणा की जगह प्रबंधन किस खिलाड़ी को जगह देता है, जो निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी कर सके.

कई विकल्प थे रेस में राणा की जगह के लिए

राणा की जगह लेने के लिए फैंस के दिमाम में कई नाम चल रहे थे. इनमें रियान पराग, मोहम्मद सिराज के साथ ही ऑलराउंडर शाहबाज अहमद का भी नाम था. लेकिन अब जबकि यहां पहली प्राथमिकता तेज गेंदबाजी ही थी, जो बाकी दोनों नाम अपने आप ही रेस से बाहर हो गए. और प्रबंधन ने सेलेक्टरों को सिराज का नाम भेजने में देर नहीं लगाई, तो चीफ सेलेसक्टर अजित अगरकर के मुहर लगाते हुए भारतीय प्रबंधन ने तुरंत ही मोहम्मद सिराज का नाम आईसीसी की तकनीकी समिति को भेज दिया. और आईसीसी ने भी सिराज के नाम को बदलाव के रूप में मंजूरी दे दी.

(खबर जारी है...)