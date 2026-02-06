टी20 के 'धुरंधरों' की जंग, कितनी टीमें, ग्रुप, वेन्यू, Live स्ट्रीमिंग, टाइमिंग, जानें सबकुछ

T20 World Cup 2026: दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए यह महीना बहुत रोमांचक होने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिकेट के महाकुंभ का आगाज होने वाला है. टी-20 वर्ल्ड कप में इस बार 20 टीमें खिताब के लिए 55 मैचों में मुकाबला करेंगी. दुनिया भर में लाखों फैंस पर वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है, और हर कोई उन टीमों की एक झलक पाने के लिए उत्साहित है जो ट्रॉफी के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हैं. भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर टूर्नामेंट में उतर रही है और उसका लक्ष्य तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर खिताब बचाने वाली इकलौती टीम बनना होगा. 20 टीमों को पांच-पांच के चार ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें से हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सुपर 8 में पहुंचेंगी, जहां टीमों को पहले से तय सीडिंग के हिसाब से रखा जाएगा.

पाकिस्तान सेमीफाइनल-फाइनल में पहुंचा तो

अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करता है, तो कोलंबो का आर. प्रेमदासा स्टेडियम सेमीफाइनल 1 के लिए कोलकाता की जगह होस्ट करेगा. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, तो कोलंबो उस मैच की मेजबानी करेगा. अगर ऐसा नहीं होता है, तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम फाइनल का मेजबानी करेगा.

भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे तो कहां होगा मैच

अगर भारत और पाकिस्तान सेमीफाइनल में मिलते हैं, तो वह मैच कोलंबो में खेला जाएगा, जबकि अगर भारत पाकिस्तान के अलावा किसी और टीम से खेलता है, तो मुंबई सेमीफाइनल 2 की मेजबानी करेगा.

भारतीय टीम का पहला मैच 7 फरवरी को

भारतीय टीम 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

T20 वर्ल्ड कप 2026 का फॉर्मेट क्या है?

20 टीमों को 5-5 टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है. ये हैं ग्रुप. टीमें एक-दूसरे से एक बार खेलेंगी, और हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर 8 स्टेज में पहुंचेंगी, जहां चार-चार टीमों के दो ग्रुप होंगे. इन ग्रुप्स की टॉप दो टीमें सेमी-फ़ाइनल में पहुंचेंगी.

T20 वर्ल्ड कप के सभी ग्रुप-

ग्रुप A: भारत, USA, नामीबिया, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान

ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ज़िम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान

ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, इटली, नेपाल

ग्रुप D: साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा, UAE

T20 वर्ल्ड कप 2026 के वेन्यू कौन से हैं?

T20 वर्ल्ड कप के लिए कुल 8 वेन्यू चुने गए हैं, जिनमें अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चेन्नई का एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम, नई दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन्स, कोलंबो का आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो का सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) क्रिकेट ग्राउंड और कैंडी का पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं.

टूर्नामेंट में कौन सी टीमें हिस्सा ले रही हैं?

भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात

भारत में T20 वर्ल्ड कप का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

फैंस टूर्नामेंट को स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर लाइव देख सकते हैं.

भारत में ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

लाखों फैंस JioHotstar वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। JioStar के टीवी और डिजिटल कवरेज पर हर मैच पाँच भाषाओं – अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ – में उपलब्ध होगा, साथ ही अतिरिक्त क्षेत्रीय फीड (बंगाली, भोजपुरी और हरियाणवी) भी होंगी.

JioHotstar पर टीम इंडिया के सभी मैचों, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए मराठी और भारतीय सांकेतिक भाषा में कवरेज उपलब्ध होगा.

मोबाइल-फर्स्ट दर्शकों के लिए JioHotstar पर एक बार फिर अंग्रेजी और हिंदी में वर्टिकल लाइव फीड उपलब्ध होगी. इसके अलावा, दर्शकों के पास 360-डिग्री व्यू और मल्टी-कैम फीचर के साथ गेम का आनंद लेने का विकल्प होगा.

टीमें-

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, जसप्रित बुमरा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर)

अफ़ग़ानिस्तान

राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, जिया उर रहमान शरीफी, फजलहक फारूकी, अब्दुल्ला अहमदजई

ऑस्ट्रेलिया

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

कनाडा

दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), नवनीत धालीवाल, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), रविंदरपाल सिंह, युवराज समरा, कंवरपाल ताथगुर, अजयवीर हुंदल, निकोलस किरटन, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, हर्ष ठाकेर, दिलन हेइलिगर, कलीम सना, अंश पटेल, मनजोत बुट्टर

इंगलैंड

हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेटेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट (कप्तान), जोश टोंग, ल्यूक वुड

आयरलैंड

पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज़, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), मार्क अडायर, कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोश लिटिल, बेन व्हाइट, बैरी मैक्कार्थी, क्रेग यंग

इटली

वेन मैडसेन (कप्तान), हैरी मैनेंटी, जॉन-जॉन ट्रेवर स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, बेन मैनेंटी, अली हसन, मार्कस कैंपोपियानो, थॉमस ड्रेका, जसप्रीत सिंह, क्रिसन कलुगामागे, जियान-पिएरो मीडे, एंथोनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, ज़ैन अली

नामिबिया

गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जान बाल्ट, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), मालन क्रूगर, डायलन लीचर, लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिनक, जान निकोल लोफ्टी-ईटन, विलेम मायबर्ग, जोहान्स जोनाथन स्मिट, जैक ब्रासेल, मैक्स हेंगो, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, रूबेन ट्रम्पेलमैन

नेपाल

रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, आसिफ शेख (विकेटकीपर), दीपेंद्र सिंह ऐरी, बसीर अहमद, कुशल भुर्टेल, संदीप जोरा, लोकेश बम, गुलशन झा, करण केसी, सोमपाल कामी, संदीप लामिछाने, शेर मल्ला, ललित राजबंशी, नंदन यादव

नीदरलैंड

स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान, विकेटकीपर), नूह क्रोज़, माइकल लेविट, मैक्स ओ'डोड, कॉलिन एकरमैन, बास डी लीड, ज़ैक लायन-कैशेट, साकिब ज़ुल्फ़िकार, रूलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, लोगान वैन बीक, टिम वैन डेर गुगटेन, पॉल वैन मीकेरेन

न्यूज़ीलैंड

मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ईश सोढ़ी

ओमान

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा (विकेटकीपर), विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), जय ओडेदरा, मोहम्मद नदीम, नदीम खान, करण सोनावले, वसीम अली, हसनैन शाह, जितेन रामानंदी, शफीक जान, शाह फैसल, शकील अहमद, सुफियान महमूद, आशीष ओडेदरा

पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक

स्कॉटलैंड

रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), माइकल जोन्स, फिनले मैक्रेथ, जॉर्ज मुन्से, माइकल लीस्क, ब्रेंडन मैकुलन, ब्रैड करी, क्रिस ग्रीव्स, सफयान शरीफ, मार्क वॉट, ब्रैड व्हील, ओलिवर डेविडसन, ज़ैनुल्लाह एहसान

साउथ अफ़्रीका

एडेन मार्कराम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, जेसन स्मिथ

श्रीलंका

दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल जेनिथ परेरा, कामिंडु मेंडिस, चैरिथ असलांका, जेनिथ लियानगे, पवन रथनायके, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, ईशान मलिंगा

यूएसए

मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शयान जहांगीर, सैतेजा मुक्कमाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्टुश केनजिगे, शैडली वान शल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजने

ज़िम्बाब्वे

सिकंदर रज़ा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मडांडे (विकेटकीपर), टिनोटेंडा मापोसा, तादिवानाशे मारुमनी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा