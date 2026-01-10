T20 World Cup 2026: 'यह खिलाड़ी भारत के लिए बहुत अहम', गांगुली की बड़ी भविष्यवाणी, इस टीम को बताया दावेदार

अब जबकि समय टी20 विश्व कप की ओर चल पड़ा है, तो बयानबाजी ने भी गति पकड़ ली है. इसी कड़ी में भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Saurav Ganguly) ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि टीम सूर्यकुमार के अभियान में स्पिनरों की भूमिका बहुत ही अहम होने जा रही है. खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती मेगा इवेंट में टीम इंडिया के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं. मेजबान भारत ने 7 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए एक मजबूत स्पिन आक्रमण चुना है. इसमें वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं. प्रिटोरिया कैपिटल्स के कोच गांगुली ने यहां चुनिंदा मीडिया से बातचीत में कहा,'हां, (घरेलू विश्व कप) इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता और भारत हमेशा मेरी पसंदीदा टीम रहेगी. भारत का स्पिन अटैक बहुत मजबूत है और अगर वरुण चक्रवर्ती फिट रहते हैं तो यह भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा.'करियर में पहली बार किसी टीम के हेड कोच भूमिका निभा रहे गांगुली ने कहा कि ह इस भूमिका के जरिए लगातार सीख रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'मेरी जिंदगी में पहली बार मैं हेड कोच बना हूं, लेकिन मैं इसका आनंद ले रहा हूं. दरअसल, मैं (दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक) पार्थ जिंदल के काफी करीब हूं. उन्होंने मुझसे यह जिम्मेदारी संभालने को कहा और मैंने मान लिया. मैं अभी भी सीख रहा हूं. मैंने कितना भी क्रिकेट खेला हो, कितनी भी कप्तानी की हो, लेकिन यह अलग है. अब मैं कोचिंग कर रहा हूं और इसका मकसद सीखना और समझना है.' गांगुली आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका भी निभा रहे हैं. इससे पहले शनिवार को प्रिटोरिया कैपिटल्स ने बोलैंड पार्क में पार्ल रॉयल्स को 21 रन से हराकर अंक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया. यह टीम की लगातार दूसरी जीत थी, जिससे गांगुली काफी खुश नजर आए.

भारतीय पूर्व कप्तान ने कहा, 'जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलते हैं, चाहे वह विश्व कप हो, आईपीएल हो या SA20, तो अंतिम चरण बेहद कड़ा और प्रतिस्पर्धी होता है. उसी समय आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है. यह बहुत अहम होता है. इस तरह की जीत, खासकर जब आप लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है. उम्मीद है कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन खेल में हर दिन नया होता है. इसलिए हमें खुद को फिर से तैयार कर अगले मुकाबले के लिए नई शुरुआत करनी होगी.' गांगुली ने दक्षिण अफ्रीका में अपने कोचिंग करियर की शुरुआत को लेकर भी खुशी जताई. एक खिलाड़ी के रूप में इस देश से उनकी कई यादें जुड़ी हैं.

उन्होंने कहा,'यह हमारे लिए हमेशा खास जगह रही है. मैं यहां कई बार आया हूं. साल 2003 का विश्व कप फाइनल भी यहीं खेला गया था. हम फाइनल हार गए थे, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में हमारा प्रदर्शन शानदार रहा था. दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का बड़ा केंद्र है. आप देख सकते हैं कि टूर्नामेंट कितना शानदार है. सप्ताह के दिनों में भी स्टेडियम भरे रहते हैं. चाहे केप टाउन हो, प्रिटोरिया हो या पार्ल, लोग बड़ी संख्या में मैच देखने आते हैं. यह एक क्रिकेट प्यार करने वाला देश है और यह टूर्नामेंट शानदार रहा है.'

