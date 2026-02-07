विज्ञापन
विशेष लिंक

T-20 वर्ल्ड कप में 40 भारतीय खिलाड़ी मैदान पर, जानें किस टीम में हैं कितने प्लेयर?

Indian origin players in T20 World Cup: यूएसए में ऐसे 9 खिलाड़ी हैं जो भारतीय मूल के हैं. इसके अलावा भी कई टीमों में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका रिश्ता भारत से है,

Read Time: 4 mins
Share
T-20 वर्ल्ड कप में 40 भारतीय खिलाड़ी मैदान पर, जानें किस टीम में हैं कितने प्लेयर?
T20 World Cup 2026: india player list

List OF Indian origin players in T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होना वाला है. भारतीय टीम अपना पहला मैच यूएसए के खिलाफ खेलने वाली है. इस बार के वर्ल्ड कप में 11 भारतीय नहीं बल्कि 40 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय है. बता दें कि खुद यूएसए में ऐसे 9 खिलाड़ी हैं जो भारतीय मूल के हैं. 20 टीमों में, भारतीय मूल के 40 खिलाड़ी अलग-अलग रंगों की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे, बस 'नीली' जर्सी में नहीं. कनाडा 11 भारतीय मूल के खिलाड़ियों के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद USA 9 खिलाड़ियों के साथ दूसरे नंबर पर है. ओमान और UAE में 7-7 खिलाड़ी हैं. यहां तक ​​कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी जानी-मानी टीमों में भी क्रमशः 2 और 1 खिलाड़ी हैं जो भारतीय मूल से हैं. ऐसे में जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में. 

कनाडा टीम में 11 भारतीय

दिलप्रीत बाजवा, नवनीत धालीवाल, रविंद्रपाल सिंह, कंवरपाल ततगुर, श्रेयस मोव्वा, अंश पटेल, युवराज शर्मा, अजयवीर हुंदल, हर्ष ठाकर, शिवम शर्मा, जसकिरन सिंह

दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), नवनीत धालीवाल, श्रेयस मोव्वा (विकेटकीपर), रविंदरपाल सिंह, युवराज समरा, कंवरपाल ताथगुर, अजयवीर हुंदल, निकोलस किरटन, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, हर्ष ठाकेर, दिलन हेइलिगर, कलीम सना, अंश पटेल, मनजोत बुट्टर

यूएसए टीम में 9 भारतीय खिलाड़ी

सौरभ नेत्रावलकर, मोनांक पटेल, शुभम रंजने, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, मिलिंद कुमार, साईतेजा मुक्कामाला, जेसी सिंह, नोस्थुश केंजिगे

यूएसए
मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शयान जहांगीर, सैतेजा मुक्कमाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्टुश केनजिगे, शैडली वान शल्कविक, सौरभ नेत्रावलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजने

UAE टीम में 7 भारतीय मूल के खिलाड़ी

अलीशान शराफू, आर्यन शर्मा, सिमरनजीत सिंह, मयंक कुमार, ध्रुव पराशर, हर्षित कौशिक, रोहिद्द सिंह.

मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मयंक कुमार, मुहम्मद अरफान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, रोहिद खान, सोहैब खान, सिमरनजीत सिंह

ओमान टीम में 7 भारतीय मूल के खिलाड़ी

जतिंदर सिंह, विनायक शुक्ला, अषीश ओडेदरा, जय ओडेदरा, करण सोनावले, जितेन रामानंदी, वासिम अली.

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा (विकेटकीपर), विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), जय ओडेदरा, मोहम्मद नदीम, नदीम खान, करण सोनावले, वसीम अली, हसनैन शाह, जितेन रामानंदी, शफीक जान, शाह फैसल, शकील अहमद, सुफियान महमूद, आशीष ओडेदरा

न्यूजीलैंड टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी
रचिन रवींद्र, ईश सिंह सोढ़ी

मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ईश सोढ़ी

साउथ अफ्रीका टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी 
केशव महाराज

एडेन मार्कराम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, जेसन स्मिथ

 वेस्टइंडीज टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी
 गुड़ाकेश मोती

शाई होप (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड

नीदरलैंड्स टीम  में भारतीय मूल के खिलाड़ी
ऑफ-स्पिनर आर्यन दत्त, ओपनर विक्रमजीत सिंह 

स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान, विकेटकीपर), नूह क्रोज़, माइकल लेविट, मैक्स ओ'डोड, कॉलिन एकरमैन, बास डी लीड, ज़ैक लायन-कैशेट, साकिब ज़ुल्फ़िकार, रूलोफ वैन डेर मेरवे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, लोगान वैन बीक, टिम वैन डेर गुगटेन, पॉल वैन मीकेरेन

इटली टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी
जसप्रीत सिंह

वेन मैडसेन (कप्तान), हैरी मैनेंटी, जॉन-जॉन ट्रेवर स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, बेन मैनेंटी, अली हसन, मार्कस कैंपोपियानो, थॉमस ड्रेका, जसप्रीत सिंह, क्रिसन कलुगामागे, जियान-पिएरो मीडे, एंथोनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, सैयद नकवी, ज़ैन अली

ये भी पढ़ें-  वैभव सूर्यवंशी की 175 रन की पारी को देख गौतम गंभीर हैरत में, भविष्य को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
T20 World Cup 2026, India, New Zealand, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now