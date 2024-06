T20 World Cup 2024, IND vs IRE: मैच से जुड़ी जानकारी, जानिए कब औऱ कहां होंगे मैच, कितने बजे से भारत में देख पाएंगे मुकाबला, सबकुछ

T20 World Cup 2024, IND vs IRE: भारत और आयरलैंड के बीच मैच 5 जून को खेला जाने वाला है. भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ खेलकर अपने अभियान का आगाज करेगी .बता दें कि वार्म अप मैच में भारत ने बांग्लादेश को 60 रनों से हरा दिया था. अब आयरलैंड के खिलाफ मैच जीतकर भारतीय टीम वर्ल्ड कप का शानदार आगाज करना चाहेगी. दोनों टीमों के बीच मैच न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम यकीनन आयरलैंड के खिलाफ मजबूत नजर आ रही है लेकिन आयरलैंड एक ऐसी टीम है जो पलटवार करने का मद्दा रखती है. आयरलैंड की कप्तानी पॉल स्टर्लिंग करने वाले हैं तो वहीं रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान होंगे. इस मैच में भारत की नजर जीत पर होगी.

BCCI

यहां देखें मैच को लेकर पूरी डिटेल (T20 World Cup 2024 IND vs IRE all You Need To Know)

कब होगा मैच- 5 जून

कहां होगा मैच - न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम

कितने बजे से होगा मैच- रात 8 बजे (भारत के समय के अनुसार)

लाइव स्ट्रीमिंग- मैच का लुत्फ भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर ले सकते हैं वहीं, ऑनराइन स्ट्रीमिंग हॉट स्टार पर होगा. (Live Streaming Star Sports Network & HotStar)

IND vs IRE: पिच कैसा रहेगा (IND vs IRE: Nassau Stadium Pitch Report)

पिच स्लो रहने की उम्मीद है. बल्लेबाजी करना इस पिच पर मुश्किल हो सकता है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान बिल्कुल ऐसा ही नजारा देखने को मिला था. पिच की सतह थोड़ी चिपचिपी होगी जिसके कारण बल्लेबाजों को गेंद को टाइमिंग करने में मुश्किल आ सकती है, पिच पर गेंद रूक कर आएगी. तेज गेंदबाजों को कुछ अतिरिक्त उछाल भी मिल सकता है. इसके अलावा, स्पिनरों को पिच पर काफी टर्न मिलने की संभावना है. और चूंकि यहां रेतीली आउटफील्ड है, इसलिए बल्लेबाजों को हर रन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है.