VIDEO: सूर्यकुमार यादव को मिला दोहरा अवॉर्ड, जानें ऐसा क्यों

Suryakumar Yadav Wins Best Fielder Award: फाइनल मुकाबले में बेहतरीन फील्डिंग के लिए सूर्यकुमार यादव को 'बेस्ट फील्डर' का अवॉर्ड दिया गया है. एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अफ्रीकी टीम भारतीय टीम को रौंदते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी, लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने डेविड मिलर हैरतंगेज तरीके से कैच पकड़ते हुए पूरे मैच का रुख ही बदल दिया.

भारतीय टीम के लिए आखिरी और निर्णायक ओवर हार्दिक पंड्या ने डाला था. विपक्षी टीम को जीत के लिए आखिरी ओवरों में 16 रन की दरकार थी. यहां मिलर ने पहली ही गेंद पर गेंद को हवाई रास्ते पर भेज दिया.

For the much-awaited Fielder of the Match award in the Final, it is none other than BCCI Honorary Secretary Mr. Jay Shah who presented the Fielding Medal!