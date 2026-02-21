मैं उनके लिए चिंतित जो अभिषेक के लिए कर रहे चिंता: सूर्यकुमार यादव ने सुपर-8 से पहले दिया बड़ा बयान

Suryakumar Yadav Statement on Abhishek Sharma Form: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के सुपर-8 मुकाबले की पूर्व संध्या पर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर बड़ी बात कही है. बाएं हाथ के बल्लेबाज जारी आईसीसी टूर्नामेंट में रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने तीन मुकाबले खेले हैं और तीनों में खाता भी नहीं खोल पाए हैं. अभिषेक की फॉर्म ने जहां फैंस के माथे पर शिकन ला दी है, कप्तान सूर्यकुमार यादव को भरोसा है कि यह बल्लेबाज कहर बरपाएगा.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच की पूर्व संध्य पर मीडिया के सामने आए कप्तान सूर्या ने अभिषेक की फॉर्म को लेकर कहा,"मुझे उन लोगों की चिंता है जो अभिषेक शर्मा को लेकर चिंतित हैं. मुझे उन टीमों की ज्यादा चिंता है जो आगे चलकर उनका सामना करेंगी. उन्होंने पिछले साल सब कुछ किया, अब समय आ गया है कि हम भी उन्हें इसका फल दें."

जब उनसे संजू सैमसन को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा,"सब कुछ ठीक चल रहा है. टीम से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन विकेट थोड़े अलग हैं. हमें हर बार 250 रन बनाने की जरूरत नहीं है. हम आगे आने वाली पिच की चुनौतियों का सामना करेंगे."