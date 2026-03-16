आमिर खान की उस फिल्म के फैन हैं क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, जिसने 55 करोड़ के बजट में कमाए थे 400 करोड़ रुपये

आमिर खान वाकई उन बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं जिन्होंने हमें कई यादगार फिल्में दी हैं. अपनी शानदार एक्टिंग और बेहतरीन कहानी कहने के अंदाज़ से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. जहां पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद हैं, वहीं भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा भी आमिर खान की फिल्मों के बड़े फैन हैं. रविवार को नई दिल्ली में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था. इस कार्यक्रम में पिछले एक साल में भारत द्वारा पांच ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफियां जीतने की उपलब्धि का जश्न मनाया गया.

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इसके साथ ही भारतीय क्रिकेटरों को अलग-अलग अवॉर्ड्स से सम्मानित भी किया गया. समारोह के दौरान एंकर हर्षा भोगले ने वैभव सूर्यवंशी, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ एक मजेदार 'रैपिड-फायर' राउंड खेला. हर्षा भोगले से बातचीत के दौरान जब अभिषेक से उनकी पसंदीदा फिल्म या एक्टर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, 'मेरी पसंदीदा फिल्म '3 इडियट्स' है. मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई थी. रही बात फेवरेट एक्टर की, तो वो समय के साथ बदलते रहते हैं.'

यह वाकई दिखाता है कि आमिर खान की फिल्मों का लोगों पर कितना गहरा असर है. सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी भी उनकी फिल्मों को अपना पसंदीदा बताते हैं. यही वजह है कि आमिर खान आज भी एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्में सीधे लोगों के दिल को छू लेती हैं.

इसके अलावा, आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही 'एक दिन' आने वाली फिल्म है, जिसमें साई पल्लवी और जुनैद खान लीड रोल में नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है और इसके प्रोड्यूसर्स आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित हैं. यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.