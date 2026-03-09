विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

T20 World Cup Final: जैसे ही भारत बना विश्व चैंपियन, वैसे ही कप्तान सूर्या ने गंभीर को देखा, रिएक्शन बता रहा पूरी कहानी

T20 World Cup Final 2026: जसप्रीत बुमराह ने फाइनल में चार ओवर में 15 रन देकर चार विकेट झटककर शानदार गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड को 159 रन पर आउट करने में अहम भूमिका निभाई.

Read Time: 2 mins
Share
T20 World Cup Final: जैसे ही भारत बना विश्व चैंपियन, वैसे ही कप्तान सूर्या ने गंभीर को देखा, रिएक्शन बता रहा पूरी कहानी
Gautam Gambhir, IND vs NZ: सूर्या के रिएक्शन ने जीता दिल

Gautam Gambhir and Suryakumar yadav viral moment: टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की. भारत की जीत में संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेली तो वहीं, जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए, बता दें कि जैसे ही मैच में भारत को जीत मिली, वैसे ही गौतम गंभीर अपने सीट से बैठकर विश्व चैंपियन बनने का जश्न मनाने लगे, वहीं, भारत कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत के बाद सबसे पहले गंभीर की ओऱ देखा, सूर्या के चेहरे पर जो भाव उभर रहे थे, वह यह बताने के लिए काफी था कि दोनों मिलकर क्या सपना देखा था. सूर्या के चेहरे पर गंभीर के लिए जो खुशी दिख रही थी वह यह बता रहा था कि कोच साहब को कप्तान से क्या उम्मीद थी, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है. 
 

बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 96 रन से जीत के साथ सूर्यकुमार की टीम पुरुष क्रिकेट में लगातार वर्ल्ड टी20 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई और साथ ही घरेलू मैदान पर ट्रॉफी जीतने वाली भी पहली टीम बनी. सूर्यकुमार ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ‘‘बुमराह एक पीढ़ी में एक बार आने वाले गेंदबाज हैं। मैं उन्हें राष्ट्रीय धरोहर कह सकता हूं. उन्हें पता है कि विकेट कैसे झटके जा सकते हैं, वह इस खेल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं. '' बुमराह ने फाइनल में चार ओवर में 15 रन देकर चार विकेट झटककर शानदार गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड को 159 रन पर आउट करने में अहम भूमिका निभाई.

सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘मुझे लगता है अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से बहुत खुश हूं। यह लंबा सफर रहा है. यह 2024 विश्व कप के बाद शुरू हुआ.  जय शाह, रोहित भाई, उन्होंने मुझमें विश्वास दिखाया और मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया. वहां से यह लंबा सफर रहा और यहां आकर जीत हासिल करना सुखद है.

ये भी पढ़ें-  T20 World Cup Final 2026: गौतम गंभीर का मास्टर प्लान और भारत बना विश्व चैंपियन, डगआउट में बैठकर ऐसे पलटी पूरी बाजी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, Suryakumar Ashok Yadav, T20 World Cup 2026, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now