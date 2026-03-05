विज्ञापन
'अगर कोई मेरी हार्ट रेट चेक करता', सूर्या ने ब्रूक से पूछा था कितना रन बनाए आपके खिलाफ, मैच के बाद किया खुलासा

Suryakumar Yadav Indian Captain Statement After Victory In Semi Final Match Against England: इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा मैंने हैरी से मजाक में पूछा था कि बताओ तुम्हारे खिलाफ हमें और कितने रन बनाने चाहिए.

Suryakumar Yadav Indian Captain Statement After Victory In Semi Final Match Against England: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमी फाइनल मुकाबला गुरुवार (पांच मार्च) को भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. जहां रोमांच के पराकाष्ठा तक पहुंचे मुकाबले में भारतीय टीम सात रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में भी प्रवेश कर लिया है. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'अविश्वसनीय एहसास है. फाइनल मुकाबले के लिए अहमदाबाद का दौरा करना हम सबके लिए बहुत खास है. मैंने हैरी (हैरी ब्रूक) से मजाक में पूछा था कि बताईए हमें आपके खिलाफ और कितने रन बनाने चाहिए. मैच के दौरान वह हमेशा बने हुए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए भी वह मैच में थे. मगर जिस तरह से बुमराह और अर्शदीप के साथ अन्य गेंदबाजों ने मैच को वापस अपने पाले में लाया. वह अविश्वसनीय है. मैच के दौरान यह गेंदबाजी प्रदर्शन काफी खास रही.'

