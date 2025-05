RCB vs CSK: 17 साल के आयुष म्हात्रे की बल्लेबाजी को देखकर हैरत में हैं सूर्यकुमार यादव, कह दी बड़ी बात

Suryakumar Yadav React on Ayush Mhatre: आईपीएल 2025 के 52वें मैच में आरसीबी ने सीएसके (RCB vs CSK, IPL 2025) को दो विकेट से हरा दिया. आरसीबी ने चेन्नई के सामने 214 रन का लक्ष्य रखा था लेकिन उसकी टीम पांच विकेट पर 211 रन ही बना सकी . इस मैच में भले ही सीएसके को हार मिली लेकिन सीएसके के 17 साल के बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने 94 रन की पारी खेलकर फैन्स का दिल जीत लिया. आयुष म्हात्रे की बल्लेबाजी को देखकर फैन्स ने उन्हें दूसरा रोहित शर्मा कहना शुरू कर दिया है. वहीं, मुंबई इंडियंस के दिग्गज सूर्यकुमार यादव ने भी आयुष म्हात्रे की बल्लेबाजी की तारीफ की है. आयुष म्हात्रे की बैटिंग को देखकर सूर्या ने रिएक्ट किया और कहा है कि इस नाम को याद रखने की जरूरत है. सूर्या ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "इरादे, बहादुरी और जोश से भरी पारी.. भविष्य यहीं है.. नाम याद रखें." सूर्या ने आयुष म्हात्रे को को विश्व क्रिकेट का भविष्य करार दे दिया है.

Innings filled with intent, bravery and fire! The future is here👏

Remember the name🔥 pic.twitter.com/jf5kPCITrf