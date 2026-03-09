Suryakumar Yadav: 'मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई', सिर्फ एक कैच ने कैसे पलट दी कप्तान सूर्यकुमार यादव की किस्मत, चैंपियन बनने के बाद किया खुलासा

Suryakumar Yadav Credit T20 World Cup 2024 Catch After Win Final vs NZ: T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ डेविड मिलर के मशहूर कैच को अपनी किस्मत बदलने का क्रेडिट दिया. यादव ने 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मैच जिताने वाला कैच पकड़ा था. आखिरी ओवर में मिलर को आउट करने के लिए यह एक शानदार बाउंड्री-रोप कैच था, जो टूर्नामेंट जीतने के भारत के रास्ते में आखिरी रुकावट साबित हुआ. लॉन्ग-ऑफ से दौड़ते हुए, उन्होंने गेंद पकड़ी, जैसे ही उनका मोमेंटम उन्हें बाउंड्री के पार ले गया, उसे ऊपर फेंका, और पूरा करने के लिए वापस आए.

उस कैच ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी

उन्होंने कहा, "यह एक शानदार सफ़र रहा है. बुराई ज़िंदगी का हिस्सा है. आप इससे भाग नहीं सकते. क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे, तो लोग अच्छा कहेंगे, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे. यह एक आसान बात है; आपको यह समझने की ज़रूरत है. और यह एक खिलाड़ी की जिंदगी का हिस्सा है. लेकिन 23 का सफ़र, फिर हम 2024 में गए, हमने वहां बारबाडोस में जीत हासिल की. ​ उस कैच ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी. क्योंकि वह टूर्नामेंट का एक पल था और फिर उसके बाद जब मैंने इस शानदार टीम को लीड करना शुरू किया, तो यह एक बहुत ही खास एहसास था क्योंकि मुझे पता था कि हम दो साल बाद इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं और इंडिया में कोई भी टीम कभी नहीं जीती है और जब आप इंडिया में T20 वर्ल्ड कप या कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं, तो एक अलग वाइब, एक अलग एक्साइटमेंट होता है."

जब हमने बाइलेटरल खेलना शुरू किया तो...

"तो जब हमने बाइलेटरल खेलना शुरू किया तो मैंने सबसे कहना शुरू कर दिया कि आपको एक्साइटेड होना चाहिए कि जब आप इंडिया में T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, तो लोगों को आपसे उम्मीदें होंगी. वो आपसे बात करेंगे और आप इसे और एन्जॉय करेंगे. तो उस एक्साइटमेंट के साथ हमने वह सफर शुरू किया और जिस तरह से हम T20 वर्ल्ड कप में खेले उसी तरह से हम खेलना चाहते थे और जिस तरह से हमने यह ट्रॉफी जीती, वह उस एक्साइटमेंट का हिस्सा है. तो यह एक बहुत ही खूबसूरत सफर रहा है और उम्मीद है, यह जारी रहेगा," सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद रिपोर्टर्स से कहा.

"कोई होम टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतती" ये श्राप टूट गया

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन के टॉप-ऑर्डर के जबरदस्त बैटिंग शो और बाद में जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल के जबरदस्त स्पेल ने टीम इंडिया को रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास रचने में मदद की. सूर्या ने यह भी कहा कि इंडिया का अप्रोच होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीतना था, जिससे "कोई होम टीम नहीं जीतती" का श्राप टूट गया.

उन्होंने अपने प्रोसेस और रूटीन पर टिके रहने पर जोर दिया, जिसका फायदा मिला. यादव को लगा कि चेन्नई में ज़िम्बाब्वे मैच के बाद टीम ने अच्छा खेला और वेस्टइंडीज के खिलाफ ईडन गार्डन्स में मजबूत खेल के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया.

उन्होंने आगे कहा, "जब हमने टूर्नामेंट शुरू किया, तो हमने सोचा कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं. क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि किसी भी होम टीम ने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता है. कभी बैक-टू-बैक नहीं हुआ. इसलिए जब आप किसी टूर्नामेंट में जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं. लेकिन साथ ही, यह जानना भी जरूरी है कि आप इसे कैसे जीतेंगे, इसका प्रोसेस और रूटीन क्या है. इसलिए मैंने सबसे कहा कि हम वैसे ही खेलेंगे जैसे पिछले 1-1.5 साल से खेलते आ रहे हैं.

हम ICC टूर्नामेंट भी खेलने की कोशिश करेंगे और जब हम चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले, तो मुझे लगा कि हमने एक अलग तरह का क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है. मुझे थोड़ा समझ आया कि आगे कैसे खेलना है और जब मैंने ईडन गार्डन्स में एक वर्चुअल नॉक-आउट गेम खेला, तो मुझे लगा कि इस टीम में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था क्योंकि हर कोई क्रिकेट का मजा ले रहा था, लेकिन हमने टर्निंग पॉइंट, पीक पॉइंट पर शुरुआत की, हमने तब शुरुआत की." भारत अपने घर में T20 WC टाइटल जीतने वाली पहली टीम बन गई, लगातार दो बार जीतने वाली पहली टीम बन गई और तीन T20 WC क्राउन जीतने वाली पहली टीम बन गई.