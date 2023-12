"पहले के 5 -6 ओवर में ही मुझे लग गया था कि...", दूसरे टी-20 में मिली हार के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया, कहां हुई चूक

Suryakumar Yadav on cause of defeat, सूर्या ने बताया, कहां हुई गलती

Surya Kumar Yadav on IND vs SA 2nd T20I lose: दूसरे टी-20 में साउथ अफ्रीका ने भारत (IND vs SA 2nd T20I) को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है. बता दें कि पहला टी20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. ऐसे में अब तीसरा टी-20 मैच भारत के लिए सीरीज बचाने वाला होगा. बता दें कि दूसरे टी-20 में भी बारिश ने खेल बिगाड़ा था जिसके कारण साउथ अफ्रीका को 15 ओवर में 152 रनों का टारगेट मिला था जिसे 14वें ओवर में साउथ अफ्रीका ने हासिल कर लिया था. वहीं, हार के बाद सूर्या ( Suryakumar Yadav on cause of defeat) ने बात की और बताया कि कहां मैच में गलती हो गई थी.