Sunil Gavaskar की बड़ी भविष्यवाणी, अगर ऐसा करेंगे Virat तो तोड़ देंगे 100 शतकों का रिकॉर्ड

Sunil Gavaskar On Virat Kohli: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli in 3rd odi vs Sl) ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच के दौरान अपना 74वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़कर अपनी झोली में एक नई उपलब्धि जोड़ ली. विराट (Virat Kohli Record) ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और घर में सबसे अधिक एकदिवसीय शतकों की सूची में भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 50 ओवर के प्रारूप में एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा टन स्कोर करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. कुल 46 एकदिवसीय शतकों के साथ, विराट तेंदुलकर को पछाड़ने और दुनिया में सबसे अधिक एकदिवसीय टन दर्ज करने से केवल तीन शतक कम हैं. भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar on virat kohli record) ने विराट की प्रशंसा की और कहा कि 34 वर्षीय बल्लेबाज आसानी से 100 अंतरराष्ट्रीय टन हासिल कर सकता है अगर वह 40 साल की उम्र तक खेलना जारी रखता है. अगर वह पांच या छह साल खेलता है तो वह 100 तक पहुंच जाएगा. अगले 5-6 साल, अगर वह 40 तक खेलता है. सचिन तेंदुलकर भी अपने 40 के दशक तक खेले और उन्होंने अपनी फिटनेस बनाए रखी. कोहली अपनी फिटनेस के बारे में बहुत जागरूक हैं. वह अभी भी इस भारतीय टीम में विकेटों के बीच सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी हैं."