'ये बेशर्म लोग आपकी जीत का इस्तेमाल कर रहे', सुनील गावस्कर ने भारतीय महिला विश्व विजेता खिलाड़ियों को दी चेतावनी

Sunil Gavaskar Big Statement on World Cup Women Team: गावस्कर ने मिड-डे में लिखे अपने कॉलम में भारतीय विश्व विजेता महिला खिलाड़ियों को वार्निंग दी है और कहा है कि आपको कुछ लोगों से बचकर  रहना होगा

Sunil Gavaskar on World Cup Women cricket Team: गावस्कर का बड़ा बयान
  • सुनील गावस्कर ने भारतीय महिला विश्व कप विजेता टीम को कुछ लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दी है
  • गावस्कर ने कहा कि पुरस्कार नहीं मिलने पर निराश न हों कई लोग केवल अपने प्रचार के लिए जुड़ते हैं
  • 1983 विश्व कप विजेता टीम के अनुभव के आधार पर गावस्कर ने अधूरे वादों का उल्लेख किया है
Sunil Gavaskar warns India women's World Cup winning team: भारत के पूर्व महान कप्तान सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप विजेता भारतीय खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है. गावस्कर ने मिड-डे में लिखे अपने कॉलम में भारतीय विश्व विजेता महिला खिलाड़ियों को वार्निंग दी है और कहा है कि आपको कुछ लोगों से बचकर  रहना होगा. गावस्कर ने मिड-डे में अपने कॉलम में लिखा, " लड़कियों के लिए बस एक चेतावनी. अगर वादा किए गए कुछ पुरस्कार आपको नहीं मिलते हैं, तो निराश न हों. भारत में, एड देने वाले लोग, ब्रांड और व्यक्ति तुरंत इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और विजेताओं के कंधों पर अपना मुफ़्त प्रचार पाने की कोशिश करते हैं. टीम को बधाई देने वाले पूरे पन्ने के विज्ञापन और होर्डिंग्स पर एक नज़र डालें.जब तक वे टीम और व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रायोजक न हों, बाकी लोग केवल अपने ब्रांड या खुद का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय क्रिकेट को गौरवान्वित करने वालों को कुछ नहीं दे रहे हैं,"

गावस्कर ने यह चेतावनी अपने निजी अनुभव  के आधार पर दी है. लिटिल मास्टर ने 1983 विश्व कप में भारत की जीत के बाद उनसे और उनके साथियों से किए गए अधूरे वादों को याद किया, एक ऐसी जीत जिसने भारतीय क्रिकेट को वैश्विक मानचित्र पर ला खड़ा किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए द्वार खोले. फिर भी, इन प्रशंसाओं के बावजूद, कई वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं.  फिर भी, गावस्कर को जनता से मिले प्यार और गर्मजोशी पर गर्व है, जिसे वह सच्ची सराहना मानते हैं. 

गावस्कर ने अपने कॉलम में लिखा, "1983 की टीम से भी कई वादे किए गए थे और उस समय मीडिया में खूब कवरेज मिली थी. लगभग सभी वादे कभी पूरे नहीं हुए। मीडिया को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करने में खुश थे, यह नहीं जानते थे कि उनका भी इन बेशर्म लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है. तो लड़कियों, अगर ये बेशर्म लोग तुम्हारी जीत का इस्तेमाल खुद को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, तो परेशान मत हो."

पूर्व भारतीय कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "1983 वाले तुम्हें बताएंगे कि इतने दशकों बाद, एक साधारण भारतीय क्रिकेट प्रेमी का प्यार और स्नेह हमारी सबसे बड़ी दौलत है और जब तुम भी मैदान में उतरोगी, तो यह तुम्हारी भी दौलत होगी. एक बार फिर हार्दिक बधाई. देश को तुम पर गर्व है. जय हिंद."  

सुनील गावस्कर का यह बयान अब फैन्स के बीच खलबली मचा रहा है. 

