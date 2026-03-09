T20 WC 2026 Final: 'नाकामी के निशान से तीन बेहतरीन पारियों तक...', गावस्कर ने संजू सैमसन की तारीफ करते हुए दे दिया ये बड़ा बयान

Sunil Gavaskar on Sanju Samson; India Win T20 World Cup 2026: महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भारत की पुरुष T20 वर्ल्ड कप जीत के मुख्य आर्किटेक्ट, संजू सैमसन की नाकामी के निशान से तीन बेहतरीन पारियों तक की तरक्की की तारीफ करते हुए कहा कि विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए जिंदगी का एक पूरा चक्र बन गया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में न्यूजीलैंड पर भारत की 96 रन की जबरदस्त जीत ने उनका तीसरा ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब और लगातार दूसरा खिताब पक्का कर दिया. इन दो कामयाबियों के अलावा, भारत अपनी जमीन पर खिताब जीतने वाली पहली टीम भी बन गया है. “इंडिया की ट्रॉफी कैबिनेट अब काफी भरी हुई है. ICC ट्रॉफी जीतना आसान नहीं है. दोनों टीमों का दबदबा अलग होता है.

लगातार T20 वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट

ICC टूर्नामेंट में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती. आपको हर गेम में अपना बेस्ट देना होता है. इसके लिए स्किल चाहिए, किस्मत नहीं. प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और ये खिलाडी जब मैदान पर उतरते हैं तो एक अरब से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं.

“किसी भी टीम ने लगातार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है और टाइटल बचाना मुश्किल है. विरोधी टीमें अच्छी तैयारी के साथ आती हैं. एसोसिएट टीमों ने T20 वर्ल्ड कप के इस एडिशन में इम्प्रेस किया और बडी टीमों के लिए मुश्किलें खडी कीं. “साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड तैयार थे. ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया. लगातार T20 वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. यह इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अच्छा पल है,” गावस्कर ने JioStar पर कहा.

भारत की रिकॉर्ड तोड़ जीत के हीरो संजू सैमसन

भारत की रिकॉर्ड तोड़ जीत के मुख्य खिलाड़ियों में से एक संजू सैमसन थे, जिन्हें 2024 मेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, और जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर एट्स मैच से उन्हें प्लेइंग इलेवन में फिर से शामिल किया गया, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ जरूरी मैच में, जहां उन्होंने यादगार 97 नॉट आउट रन बनाए, सैमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में और न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 89 रन बनाकर वर्ल्ड कप में धूम मचा दी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता.

कुल मिलाकर, सैमसन ने 80.25 के एवरेज और 199.37 के स्ट्राइक-रेट से 321 रन बनाए. गावस्कर ने नॉकआउट स्टेज के भारी दबाव में अपने करियर की सबसे अच्छी पारियां खेलने का क्रेडिट सैमसन को दिया. “संजू सैमसन के लिए जिंदगी का एक पूरा चक्कर लग गया है. 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी सीरीज बहुत खराब रही. उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, फिर T20 वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद, उन्हें नामीबिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला, लेकिन उनकी पारी उनकी जगह बनाए रखने के लिए काफी नहीं थी.

“इसके बाद उन्होंने सीधे सुपर 8 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, लेकिन उनकी असली वापसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल में शुरू हुई. उन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली और पूरे कंट्रोल में दिखे. हम जानते हैं कि संजू कितने काबिल हैं. लेकिन एक वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल में, इंग्लैंड के खिलाफ सेमी-फाइनल में और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे जरूरी फाइनल में परफॉर्म करना आसान नहीं है.

ये गेम आपकी किस्मत और उनके करियर को तय करेंगे

“ये गेम आपकी किस्मत और उनके करियर को तय करेंगे. हाई-प्रेशर गेम में शानदार पारी खेलना कुछ खास होता है. सही फैसलों के लिए संजू और सपोर्ट स्टाफ को क्रेडिट जाता है. नाकामी का निशान होने के बाद भी लगातार तीन हाई-प्रेशर गेम में अपने करियर की सबसे अच्छी पारी खेलना, यही संजू सैमसन हैं,” उन्होंने विस्तार से बताया.

भारत को खिताब दिलाने में एक और बडा योगदान देने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह थे, जिन्होंने अपने घरेलू मैदान पर फाइनल में 4-15 विकेट लिए और वर्ल्ड कप में 14 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने.