WV Raman: "ओह डियर...", टीम इंडिया के कोच पद के लिए इंटरव्यू के बाद डब्ल्यू वी रमन का पोस्ट हुआ वायरल

Team India New Coach; WV Raman Post on X: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और डब्ल्यू वी रमन को मंगलवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के पद के लिए इंटरव्यू दिया. यह इंटरव्यू ‘जूम कॉल' पर हुआ जिसमें गंभीर, रमन और सीएसी प्रमुख अशोक मल्होत्रा ​​​​ऑनलाइन शामिल हुए. बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘हां, गंभीर बीसीसीआई के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए. आज एक दौर की चर्चा हुई. कल एक और दौर होने की उम्मीद है जुड़े.

उन्होंने कहा,‘‘ गंभीर के बाद रमन (Gambhir, Raman interviewed by CAC, former set to be named India coach) का इंटरव्यू हुआ. यह भी जूम पर हुआ . उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट के लिए अपना रोडप्रमोशन रखा. यह इंटरव्यू 40 मिनट तक चला . समिति ने कुछ सवाल पूछे जिसके बाद प्रेग्नेंसी देखी गई. माना जा रहा है कि गंभीर एकमात्र उम्मीदवार हैं जो आवेदक में हैं और उनके नाम की घोषणा औपचारिकता है जो अगले 48 घंटों में हो सकती है. सीएसी के अध्यक्ष मल्होत्रा ​​और उनके सहयोगी जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक के साथ गंभीर बातचीत के बारे में तुरंत पता नहीं चल पाया है.

Oh dear!! — WV Raman (@wvraman) June 18, 2024

डब्ल्यू वी रमन का पोस्ट हुआ वायरल

डब्ल्यू वी रमन ने एक्स पर किये अपने पोस्ट में बस इतना ही लिखा है, ओह डियर, जिसके बाद पोस्ट पर अब तक कई हज़ार इंगेजमेंट आ चुके हैं और अब इस पोस्ट के बाद तो मानो भारतीय टीम के कोच पद के लिए मुकाबला और भी दिलचस्प हो चला है.