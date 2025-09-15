Sri Lanka vs Hong Kong Cricket Live Score: हांग कांग कर रही पहले बल्लेबाजी, जानें पल-पल का अपडेट

Sri Lanka (SL) vs Hong Kong (HK) Live Score, Asia Cup 2025 T20 Match Updates: श्रीलंका ने दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हांग कांग के खिलाफ एशिया कप 2025 के 8वें मुकाबले में टॉस जीतकर हांग कांग को बल्लेबाजी थमाई है. दोनों ही टीमें इस मुकाबले में एक-एक बदलाव के साथ उतरी हैं. श्रीलंका ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को हराया था. ऐसे में अगर आज वह जीत जातें हैं तो सुपर-4 में अपना एक कदम रख देंगे. दूसरी तरफ हांग कांग है, जिसे अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है.

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

हांगकांग प्लेइंग इलेवन: जीशान अली (विकेटकीपर), अंशुमान रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, शाहिद वासिफ, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), ऐजाज खान, आयुष शुक्ला, एहसान खान, अतीक इकबाल

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चैरिथ असलंका (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा

Sri Lanka vs Hong Kong LIVE Cricket Score Update From Dubai International Cricket Stadium, Dubai