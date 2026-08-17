IND vs SL: 31 ओवर में सोनल दिनुशा और डिकवेला ने कुछ ऐसे पलट दी बाजी, मानव सुथार-कुलदीप और जडेजा के लिए बढ़ी मुश्किल

IND vs SL 1st Test, ickwella and Dinusha Batting: भारतीय गेंदबाज़ों की आक्रामक गेंदबाजी के सामने निरोशन डिकवेला और सोनल दिनुशा ने मज़बूती से बल्लेबाज़ी की और सोमवार को पहले टेस्ट के तीसरे दिन चाय के समय तक श्रीलंका का स्कोर पांच विकेट पर 215 रन तक पहुंचा दिया और 26 ओवर में 90 रन पर विकेट से लेकर 57 ओवर में 200 का आंकड़ा पार कर लिया. डिकवेला (72 रन पर नाबाद) और दिनुशा (62 रन पर नाबाद) ने छठे विकेट के लिए अटूट साझेदारी में 125 रन जोड़े. श्रीलंका ने लंच के समय पांच विकेट पर 99 रन के खराब स्कोर से उबरते हुए भारत की पहली पारी के 462 रन के जवाब में यह वापसी की. मेजबान टीम खबर लिखे जानें तक 247 रन पीछे थी.

अपनी टीम के टॉप-ऑर्डर के साथियों के उलट, डिकवेला और दिनुशा ने जल्दबाज़ी नहीं की और बल्लेबाज़ी के लिए अभी भी अच्छी पिच पर शॉट चुनने में काफी समझदारी दिखाई.

मानव सुथार की अगुवाई में भारतीय स्पिनरों के खिलाफ़ दोनों बल्लेबाज़ों ने स्वीप शॉट का खूब इस्तेमाल किया और स्टंप लाइन पर आ रही गेंदों को अच्छे कौशल के साथ खेला. डिकवेला, जिनके चयन पर स्थानीय क्रिकेट हलकों में काफी हंगामा हुआ था, ने 67 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि उनके युवा साथी ने 92 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने बीच के सेशन में बिना कोई विकेट गंवाए 116 रन जोड़े और शानदार संयम व बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन किया.

लेकिन श्रीलंकाई टॉप-ऑर्डर के अन्य बल्लेबाज़ों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जिन्होंने 'हार्ड हैंड्स' (बल्ले पर सख्त पकड़) के साथ खेला और शरीर से दूर ड्राइव करने की कोशिश में अजीब स्थिति में कैच आउट हो गए. पहले सेशन में, बाएं हाथ के स्पिनर सुथार की अगुवाई में भारतीय गेंदबाज़ों ने सटीक लाइन-लेंथ के साथ श्रीलंकाई टॉप-ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया.

भारत ने कल के 9 विकेट पर 460 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और केवल कुछ रन जोड़कर अपनी पहली पारी 462 रन पर समाप्त की. श्रीलंका को उस स्कोर का पीछा करने के लिए मज़बूत शुरुआत की ज़रूरत थी. प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज ने पारी की अपनी दूसरी ही गेंद पर श्रीलंका को शुरुआती झटका दिया.

वार्म-अप मैच में SLC XI के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले निशान फर्नांडो, सिराज की 'अवे-स्विंग' और उछाल का सामना नहीं कर सके और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर फर्स्ट स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों में चली गई. 0/1 के स्कोर पर श्रीलंकाई टीम तुरंत दबाव में आ गई और बाद के ओवरों में भी उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ.

सुथार ने बल्लेबाजों को परेशान करने में अहम भूमिका निभाई; उन्होंने शानदार फ्लाइट, डिप और टर्न का इस्तेमाल किया. सुथार ने अपनी पहली ही गेंद पर सफलता हासिल की; अनुभवी दिनेश चंडीमल का हल्का सा बाहरी किनारा (एज) लगा और गेंद सुरक्षित रूप से ऋषभ पंत के हाथों में चली गई.

टेस्ट क्रिकेट में 50 से ज़्यादा की औसत रखने वाले दो बल्लेबाज, लाहिरू उदारा और कामिंदु मेंडिस, काफी मजबूत दिखे; मेंडिस ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर पुल शॉट खेलकर छक्का भी जड़ा. उदारा भी ज्यादा परेशान नहीं दिखे और उन्होंने सुथार की गेंदों पर पुल और कट शॉट खेलकर कुछ बाउंड्री लगाईं, लेकिन आखिरकार सुथार को सफलता मिली; उदारा का कमजोर शॉट सीधे गली में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चला गया. सुथार का प्रदर्शन शानदार रहा; उन्होंने 85 किमी/घंटा से अधिक की गति से लगातार टर्न हासिल किया.

मेंडिस खुद को थोड़ा बदकिस्मत मान सकते हैं; कुलदीप यादव की गेंद पर हवा में खेले गए उनके शॉट को डाइव लगाते हुए शुभमन गिल ने लपक लिया. रवींद्र जडेजा ने भी विकेट लेने वालों की सूची में जगह बनाई; उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा (21) का विकेट लिया, जिनका हल्का सा टच (एज) स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों में चला गया.