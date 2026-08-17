AAP से आए संदीप पाठक ही नहीं, नितिन नवीन की टीम में एक और बाहरी को मिला मौका

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस बार पार्टी ने आम आदमी पार्टी (आप) को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए संदीप पाठक को संगठन में मौका दिया है. उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है. वहीं, यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है.

संदीप को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया

संदीप पाठक संदीप पाठक का जन्म 4 अक्टूबर 1979 को छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी स्थित बटहा गांव में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लोरमी में पूरी की और बाद में बिलासपुर चले गए. उन्होंने यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में भी पढ़ाई की है. भारत लौटने के बाद, उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया. 2016 में आम आदमी पार्टी (AAP) में शामिल होने के बाद, उन्होंने 2020 में आईआईटी दिल्ली से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए. उन्हें पंजाब और दिल्ली में AAP की चुनावी रणनीतियों का मास्टरमाइंड माना जाता है, जहां उन्होंने पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अप्रैल 2022 में, उन्हें पंजाब से राज्यसभा सांसद चुना गया और बाद में उन्हें AAP का राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) नियुक्त किया गया. हाल ही में संदीप बीजेपी में शामिल हो गए थे.

बीजेपी के राष्ट्रीय सचिवों की लिस्ट

अनिल एंटनी को भी पद

अनिल एंटनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के पुत्र हैं. उन्होंने तिरुवनंतपुरम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका से 'मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग' में मास्टर ऑफ साइंस (MS) की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने सिस्को सिस्टम्स, ग्रांट थॉर्नटन और बेसीम कम्युनिकेशंस जैसी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया है.

अनिल एंटनी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ की थी. कांग्रेस में वे केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के डिजिटल मीडिया सेल के संयोजक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशंस सेल के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्यरत थे. उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के राज्य युद्ध कक्ष की स्थापना और प्रबंधन में भी भूमिका निभाई, जिसमें राहुल गांधी के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के सोशल मीडिया हैंडल और डिजिटल अभियानों का प्रबंधन भी शामिल था.

जनवरी 2023 में, उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीबीसी के विचारों को भारतीय संस्थानों से ऊपर रखना देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा. इसके बाद, अप्रैल 2023 में, वह बीजेपी में शामिल हो गए. 2024 के लोकसभा चुनावों में, उन्होंने केरल के पथानामथिट्टा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा. वह पाइथिया डेटा के प्रबंध निदेशक और कई प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के सलाहकार भी हैं.