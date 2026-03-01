'किसी और को जिम्मेदारी देने का समय आ गया है', T20 WC से श्रीलंका बाहर, कोच जयसूर्या ने पद छोड़ने का किया फैसला

Sanath Jayasuriya Decides to Step Down After SL T20 WC Exit: T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 स्टेज में पाकिस्तान से श्रीलंका की करीबी हार के बाद, हेड कोच सनथ जयसूर्या ने अपने पद से हटने का फैसला किया है. श्रीलंका मौजूदा टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करने से चूक गई, शनिवार को पल्लेकेले में पाकिस्तान से तीन रन से हारने के बाद सुपर एट्स फेज में इस आइलैंड देश को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा. जयसूर्या अपने भविष्य पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठने की योजना बना रहे हैं क्योंकि को-होस्ट ICC T20 वर्ल्ड कप में अपने निराशाजनक अभियान के खत्म होने के बाद इसे स्वीकार कर रहे हैं.

जयसूर्या ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगा कि अब किसी और को ज़िम्मेदारी देने का समय आ गया है." "लगभग दो महीने पहले, इंग्लैंड सीरीज़ के दौरान, मैंने कहा था कि मुझे इस जॉब में ज़्यादा समय तक रहने की उम्मीद नहीं है. मैंने तब तक यह फ़ैसला कर लिया था. मुझे लगा था कि मैं वर्ल्ड कप में अच्छे नोट पर कोच का पद छोड़ पाऊंगा. मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना मैं चाहता था, और मुझे इस बात का दुख है."

जयसूर्या ने T20 वर्ल्ड कप के 2024 एडिशन के तुरंत बाद श्रीलंका के कोच का पद संभाला, पूर्व कप्तान ने इस बात की पुष्टि की कि उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल जून में खत्म होने के बावजूद वो जल्दी पद छोड़ना चाहते हैं.

"मेरा कॉन्ट्रैक्ट जून तक है. मैंने अभी तक SLC को ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया है. उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं यह कहने वाला हूं. मुझे जाकर उनसे इस बारे में बात करनी होगी. अगर वे टीम को कोच करने के लिए किसी और को ला सकते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए." श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप के शुरुआती ग्रुप स्टेज में अपने चार मैचों में से तीन जीते, लेकिन मुख्य जोड़ी वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना की चोटों ने सुपर एट्स में बिना जीत के उनके अभियान को पटरी से उतार दिया.

जयसूर्या ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से बेहतर कर सकते थे." "जब से हम श्रीलंका में खेले हैं, हमारे पास सेमीफाइनल में पहुंचने के कई मौके थे. लेकिन दुर्भाग्य से, हम वहां नहीं हैं. सौ प्रतिशत, मुझे लगता है कि हमें बेहतर करना चाहिए था."

"यह इनकंसिस्टेंटनेस थी. कुछ खेलों में, बैटिंग क्लिक नहीं हुई; अन्य में, बॉलिंग नहीं हुई. अगर आप मैच जीतना चाहते हैं, तो दोनों डिपार्टमेंट को वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है. दुर्भाग्य से, हम कंसिस्टेंट नहीं थे, और यही कुंजी थी. हमें हर डिपार्टमेंट में कंसिस्टेंट रहने की आवश्यकता है." जयसूर्या के समय में, श्रीलंका ने अगस्त 2024 में भारत के खिलाफ 27 साल में अपनी पहली ODI बाइलेटरल सीरीज़ जीती, फिर उसी साल सितंबर में द ओवल में एक टेस्ट जीता, और फिर न्यूज़ीलैंड को घर पर टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से हराया.

हालांकि इस साल के T20 वर्ल्ड कप में नतीजे उम्मीदों से कम रहे, लेकिन जयसूर्या का मानना ​​है कि उनके समय में उन्होंने काफी तरक्की की. उन्होंने कहा, "पिछले डेढ़ साल में, मैं टीम को वहां से ऊपर लाने में कामयाब रहा जहां हम थे. ODI में, हम आठवें या नौवें स्थान पर थे और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाए थे."

"लेकिन मैं हमें नंबर 4 पर लाने में कामयाब रहा. मैं टेस्ट टीम को नंबर 6 पर ले आया हूं, और T20 टीम भी छठे या सातवें स्थान पर है. "मैंने यह अकेले नहीं किया. मेरे सपोर्ट स्टाफ ने मुझे बहुत मदद की. पहले दिन से ही, मैंने उनसे मदद मांगी क्योंकि मुझे कोच के तौर पर ज्यादा अनुभव नहीं था." लेकिन मैं इसे मैनेज कर पाया क्योंकि मैंने क्रिकेट खेला था."