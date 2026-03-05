NZ vs SA: 'हार हमारे चेहरे पर थप्पड़ की तरह थी', सेमीफाइनल हारने पर दक्षिण अफ्रीका के कोच शुकरी कॉनराड का बड़ा बयान

South Africa Lose vs New Zealand T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका का नॉक आउट गेम्स में हारने का पुराना रिकॉर्ड रहा है. टी20 विश्व कप 2026 में भी इस रिकॉर्ड से दक्षिण अफ्रीका का पीछा नहीं छूटा. बुधवार को कोलकाता में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. दक्षिण अफ्रीका के कोच शुकरी कॉनराड ने इस हार को 'खूनी मार' की संज्ञा दी है. मैच के बाद शुकरी कॉनराड ने कहा, "मुझे नहीं पता कि आज रात चोक थी या नहीं. मुझे लगा कि यह एक खूनी मार थी. चोक होने के लिए, आपको गेम में थोड़ी सी भी पकड़ होनी चाहिए. हमें कोई पकड़ नहीं मिली. यह ऐसा था जैसे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो."

कॉनराड ने कहा, "आज रात बहुत कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे बहुत अच्छे थे और उन्होंने हमें कभी मौका नहीं दिया. मैं यहां बैठकर बुरी रात के लिए बहाने नहीं बनाऊंगा. हम अच्छे नहीं थे और वे बहुत अच्छे थे. उन्होंने हमें आगे से रोक दिया, हमने विकेट गंवाए और हमें कोई मोमेंटम नहीं मिला."

दक्षिण अफ्रीका के कोच ने कहा, "आज रात की गेंदबाजी की क्षमता और विकेट ने हमारे लिए मैच को मुश्किल बना दिया." न्यूजीलैंड की तारीफ करते हुए कॉनराड ने कहा, "न्यूजीलैंड ने आज रात सच में बहुत, बहुत अच्छा खेला. उन्होंने हमें बिल्कुल मौका नहीं दिया और सच में बहुत अच्छा दबाव बनाया. उनके स्पिनर बहुत अच्छे रहे."

टी20 विश्व कप 2026 में अजेय रही और ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को हरा चुकी दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ एकतरफा हार का सामना करना पड़ा. टॉस गंवाकर दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट पर 169 रन बनाए थे. फिन एलन के 33 गेंदों पर बनाए 100 रन और टिम साइफर्ट के 33 गेंदों पर बनाए 58 रन की मदद से न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीतते हुए फाइनल में जगह बना ली.

