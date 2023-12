NZ vs BAN: सौम्य सरकार ने ODI में किया करिश्मा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

Soumya Sarkar ने रचा इतिहास

Most run in New zealand in ODI:न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश (NZ vs BAN) को 7 विकेट से हरा दिया. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की थी और 291 रन बनाए थे जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 46.2 ओवर में 296 रन बनाने में सफलता हासिल की और 7 विकेट से मैच जीत लिया .भले ही बांग्लादेश को मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाज Soumya Sarkar ने मैच में 169 रन की पारी खेली और अपनी शतकीय पारी में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल रहे. दरअसल, सौम्य सरकार न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ एशिया की ओर से सबसे ज्यादा रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. (Soumya Sarkar vs Sachin Tendulkar). ऐसा कर सौम्य ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. तेंदुलकर ने साल 2009 में नाबाद 163 रन का पारी क्राइस्टचर्च वनडे में खेली थी. (NZ vs BAN 2nd ODI)