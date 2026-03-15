स्मृति मंधाना का जलवा, पांचवीं बार जीता बेस्ट महिला इंटरनेशनल क्रिकेट का अवॉर्ड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने पांचवीं बार बेस्ट महिला इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवॉर्ड अपने नाम किया है. रविवार को बीसीसीआई नमन अवॉर्ड्स में मंधाना को साल 2025 में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए इस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. साल 2025 में स्मृति मंधाना का प्रदर्शन लाजवाब रहा. उन्होंने बीते साल खेले 23 वनडे मुकाबलों में 61 की औसत और 109 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1362 रन बनाए. इस दौरान मंधाना ने एकदिवसीय क्रिकेट में 5 शतक और पांच अर्धशतक लगाए. टी20 इंटरनेशनल में भी मंधाना का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने 2025 में खेले 9 टी20 मुकाबलों में 135 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 341 रन बनाए. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में स्मृति ने एक शतक और दो अर्धशतक लगाए. उन्होंने वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलकर खेले 36 मुकाबलों में 1800 रन बनाए और कुल 7 शतक लगाए.

स्मृति मंधाना ने साल 2025 में भारतीय टीम को पहली बार विश्व विजेता बनाने में भी अहम रोल अदा किया. मंधाना भारत की धरती पर खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वालीं दूसरी बल्लेबाज रहीं. उन्होंने टूर्नामेंट में खेले 9 मुकाबलों में 54 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 434 रन बनाए. मंधाना ने विश्व कप में एक शतक और दो अर्दसतक लगाए. फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंधाना की शेफाली वर्मा संग की गई पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी टीम के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुई थी. मंधाना ने खिताबी मुकाबले में 58 गेंदों में 45 रनों की अहम पारी खेली थी.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि 2025 का महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतना एक ऐसा सपना पूरा होने जैसा था, जिसने देश के लिए क्रिकेट खेलने वाली हर महिला खिलाड़ी को प्रेरित किया था और उनकी टीम के लिए यह बहुत मायने रखता था.

उन्होंने बीसीसीआई नमन अवॉर्ड्स में कहा, 'यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है , क्योंकि जिस दिन से महिला क्रिकेट शुरू हुआ है, हम आईसीसी ट्रॉफी उठाने का सपना देखते आ रहे हैं. सभी महिला क्रिकेटर यही सपना देखती रही हैं. हालांकि, मुझे लगता है कि हमारी टीम ऐसा कर पाई, इसलिए मुझे इस टीम पर बहुत-बहुत गर्व है.'

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