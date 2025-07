Smriti Mandhana: जो विराट नहीं कर पाए, वो कारनामा कर रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हुईं स्मृति मंधाना

Smriti Mandhana Joins Rohit Sharma In Elite Club With 150 T20I: भारत और इंग्लैंड महिला टीम के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते मंगलवार (01 जुलाई 2025) को ब्रिस्टल स्थित काउंटी ग्राउंड में खेला गया. जहां भारतीय महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना बल्लेबाजी के दौरान कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाईं. इसके बावजूद उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. देश की तरफ से वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 या 150 से अधिक मुकाबले खेलने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गईं. उनसे पहले पुरुषों की तरफ से केवल रोहित शर्मा ने 150 से अधिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे. वहीं महिला टीम की तरफ से हरमनप्रीत कौर के नाम यह विशेष उपलब्धि दर्ज थी. जिन्होंने 179 मुकाबलों में जलवा बिखेरा है. मगर अब इस खास लिस्ट में स्मृति मंधाना का भी नाम शामिल हो गया है.

खबर लिखे जाने तक 28 वर्षीय महिला बल्लेबाज ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 150 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 144 पारियों में 29.89 की औसत से 3886 रन निकले हैं. टी20 क्रिकेट में उनके नाम एक शतक और 30 अर्धशतक दर्ज है. ये रन उन्होंने 124.32 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. मंधाना के बल्ले से क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 76 छक्के और 523 चौके निकले हैं.

