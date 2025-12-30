INDW vs SLW: टूट जाएगा शुभमन गिल का 'महारिकॉर्ड'!, स्मृति मंधाना बस इतना रन बनाते ही रच देंगी इतिहास

INDW vs SLW; Smriti Mandhana Will Break Shubman Gill Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना साल 2025 में अपने बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन से नए कीर्तिमान स्थापित करने के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं. इस कैलेंडर वर्ष में मंधाना अब तक वनडे और टी20 फॉर्मेट को मिलाकर कुल 1,703 रन बना चुकी हैं, जो महिला क्रिकेट में एक साल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है. अब उन्हें पुरुष और महिला दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2025 की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनने के लिए सिर्फ 62 रनों की जरूरत है. यह रिकॉर्ड फिलहाल शुभमन गिल के नाम है, जिन्होंने इस साल सभी फॉर्मेट मिलाकर 1,764 रन बनाए हैं.

सलामी क्रम में मंधाना की निरंतरता भारतीय महिला टीम की सफलता का बड़ा कारण रही है. उन्होंने अलग-अलग परिस्थितियों और फॉर्मेट में न सिर्फ पारी को संभाला बल्कि तेज़ रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत भी दिलाई. 2025 में मंधाना ने वनडे क्रिकेट में 1,362 रन जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 341 रन बनाए हैं.

इस बीच भारतीय महिला टीम मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में उतरेगी. सीरीज़ में पहले ही 4-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम अब क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हाल ही में स्मृति मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल किया. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय और कुल मिलाकर दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज बनीं. इससे पहले यह कारनामा मिताली राज, सूज़ी बेट्स और चार्लोट एडवर्ड्स कर चुकी हैं.

मंधाना का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 7 मैचों की 12 पारियों में 629 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. वनडे क्रिकेट में 117 मैचों में उनके नाम 5,322 रन हैं, जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 157 मैचों में 4,102 रन बनाए हैं.

श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 मैच में मंधाना ने 48 गेंदों पर 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और तीन छक्के शामिल थे. इस पारी की बदौलत भारत ने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 221/2 खड़ा किया. जवाब में श्रीलंकाई टीम 30 रन से मुकाबला हार गई. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम इस समय शानदार फॉर्म में है और सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में जीत के साथ इसे 5-0 से समाप्त करना चाहेगी.