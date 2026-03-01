SL vs PAK: 'मैं यह करने में नाकाम रहा...', पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा ने ली टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने की जिम्मेदारी

T20 World Cup 2026 में रविवार को पाकिस्तान पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ (Pakistan vs Sri Lanka) के खिलाफ मैच तो जीत गया, लेकिन करोड़ों पाकिस्तानी फैंस का अपनी टीम को सेमीफाइनल में खेलते देखने का सपना चूर हो गया. पाकिस्तान को अंतिम चार में जगह बनाने के लिए 147 या इससे कम के स्कोर पर रोकना था, लेकिन सह आयोजक श्रीलंका को 213 का टारगेट देने के वाबजूद पाकिस्तानी बॉलर अपनी टीम के लिए टारेगट हासिल नहीं कर सके. बहरहाल, पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने मैच के बाद कहा कि उन्होंने टी20 विश्व कप में दबाव में सही फैसले नहीं लिए और वे अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में नाकाम रहे.

आगा ने शनिवार रात को मैच के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा,‘अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें तो हमने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया है. 20 ओवर के मैच में हमने 18 ओवर बहुत अच्छे से खेले और दूसरी टीम को दो ओवर अच्छे से खेलने दिए गए, लेकिन आखिरी तीन ओवर में रणनीति पर अच्छी तरह अमल नहीं किया.' उन्होंने कहा, ‘हमने पहले इससे भी बेहतर गेंदबाजी की है. हमारी गेंदबाजी इकाई काफी बेहतर है. लेकिन हम ठीक से प्लान पर अमल नहीं कर सके.' पाकिस्तानी के कप्तान ने खराब प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी ली.

उन्होंने कहा, ‘हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे. क्यों नहीं? क्योंकि हम टीम चुनने में शामिल थे और खिलाड़ियों के लिए हम जिम्मेदार थे. मैं जिम्मेदारी लूंगा और मुझे यकीन है कि कोच भी लेंगे.' उन्होंने कहा कि दबाव की स्थितियों में फैसले लेना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या थी जिसे आईसीसी टूर्नामेंट में बेहतर नतीजों के लिए सुलझाना होगा.

आगा ने कहा, ‘और यही बात मैंने उनसे कही, जब हम दबाव में हों तो हमें बेहतर फैसले लेने होंगे क्योंकि असल में आप दबाव में गलतियां करते हैं. और आईसीसी टूर्नामेंट में, दबाव ज्यादा होता है क्योंकि आप दुनिया की सबसे अच्छी टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं.' उन्होंने कहा, ‘हर मैच जरूरी होता है क्योंकि अगर आप एक मैच हार जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि जब आप दबाव में होते हैं तो आपको अच्छे फैसले लेने होते हैं.' आगा को लगता है कि पाकिस्तान के लिए समय की जरूरत है कि वे दबाव की स्थितियों में अपने खेल में सुधार करें.

उन्होंने कहा, ‘हम पिछले चार आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे. इसलिए हमें दबाव में अपना खेल बेहतर करना होगा. और जब दबाव बढ़ता है तो अपने फैसले लेने के तरीके को कैसे बेहतर बनाया जाए. मुझे लगता है कि अभी यह ज्यादा मायने रखता है.' आगा ने कहा, जब भी दबाव होता है, मुझे लगता है कि हमारी फैसले लेने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती, जितनी होनी चाहिए. जब ​​आप विश्व कप या आईसीसी टूर्नामेंट में आते हैं तो हमेशा दबाव होता है. अगर उस दबाव में आपकी फैसले लेने की क्षमता अच्छी नहीं है, तो नतीजा ऐसा होगा.'

