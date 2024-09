SL vs NZ: श्रीलंका को मिला एक और 'चमत्कारिक' स्पिनर, डेब्यू में 9 विकेट लेकर मचाया तहलका, तोड़ दिया दुनिया के सबसे बड़े 'मिस्ट्री' बॉलर का रिकॉर्ड

Nishan Peiris record : न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने एक पारी और 154 रनों से जीत हासिल की. श्रीलंका की इस जीत में प्रभात जयसूर्या और डेब्यू करने वाले स्पिनर निशान पेरिस ने जलवा बिखेरा और दोनों ने मिलकर कुल 18 विकेट चटकाए. जयसूर्या ने 9 और निशान पेरिस ने भी 9 विकेट लिए. बता दें कि अपने डेब्यू मैच में ही 9 विकेट लेकर ऑफ स्पिनर निशान पेरिस ने इतिहास रच दिया. निशान श्रीलंका की ओर से डेब्यू में पांच विकेट हॉल करने वाले सातवें गेंदबाज बने तो वहीं डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले श्रीलंका के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर निशान ने श्रीलंका क्रिकेट के सबसे बडे़ मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस के रिकॉ़र्ड को तोड़ दिया है.

अजंता मेंडिस ने अपने डेब्यू टेस्ट में 8 विकेट लिए थे. मेंडिस के अलावा निशान ने अकिला धनंजय को भी पछाड़ दिया है. अकिला धनंजय ने अपने डेब्यू टेस्ट में कुल 8 विकेट लेने का कमाल किया था. वहीं, डेब्यू में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज प्रभात जयसूर्या हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में कुल 12 विकेट चटकाए थे. दूसरे नंबर पर इस मामले में प्रवीण जयविक्रमा हैं जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में 11 विकेट चटकाए थे.

डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले श्रीलंकाई गेंदबाज (Most Wicket on Debut for Sri Lanka in Test)

प्रभात जयसूर्या- 12 विकेट बनाम ऑस्ट्रेलिया, गाले टेस्ट, 2022

प्रवीण जयविक्रमा- 11 विकेट बनाम बांग्लादेश, पल्लेकेले टेस्ट, 2021

निशान पेरिस- 9 विकेट बनाम न्यूजीलैंड, गाले टेस्ट, 2024

अकिला धनंजय- 8 विकेट बनाम बांग्लादेश, मीरपुर टेस्ट, 2018

अजंता मेंडिल- 8 विकेट बनाम भारत, कोलंबो टेस्ट, 2008

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है. श्रीलंका क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में कीवी टीम को 63 रनों से हराने के बाद दूसरे टेस्ट में एक पारी और 154 रनों की जीत हासिल की. इसके साथ ही श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 15 साल बार टेस्ट सीरीज में मात दी है.

दूसरे टेस्ट में कामिंदु मेंडिस को 'प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड' मिला है. उन्होंने पहली पारी में शानदार 182 रन बनाए थे. इसके अलावा बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' दिया गया है.