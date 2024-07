SL vs IND: टीम इंडिया के श्रीलंका दौरे में हुआ बदलाव, जान लें कि किन मैचों की तारीख में हुआ बदलाव

team India's scheduled is changed: टीम इंडिया का इसी महीने के आखिरी में श्रीलंका दौरा शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान अगले कुछ ही दिनों में हो जाएगा. इसी दौरे से गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) बतौर हेड कोच अपने करियर की शुरुआत करेंगे. बहरहाल, ताजा खबर यह है कि दौरे के शेड्यूल में मामूली बदलाव हुआ है, जिसे बीसीसीआई (BCCI) ने अपने आधिकारिक X हेंडल से शेयर किया है. बदलाव यह है कि अब यह दौरा एक दिन देरी से 27 जुलाई से शुरू होगा.

टीम का ऐलान अगले कुछ ही दिनों के भीतर, संभावित टीम पर नजर दौड़ा लें

