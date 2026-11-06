न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज में कप्तान गिल को मिल गया वर्ल्ड कप 2027 के लिए 'एक्स फैक्टर', दिया ये बड़ा बयान

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का मानना ​​है कि न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज़, अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम की अच्छी तैयारी कराएगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूज़ीलैंड के हालात काफी हद तक उन परिस्थितियों से मिलते-जुलते हैं, जो वर्ल्ड कप के दौरान देखने को मिल सकती हैं. चूंकि वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में खेला जाना है, इसलिए नवंबर की शुरुआत में हो रही यह सीरीज़ भारत को उन हालात से वाकिफ होने का मौका देगी, जो टूर्नामेंट के दौरान बहुत अहम साबित हो सकते हैं.

BCCI द्वारा X (ट्विटर) पर जारी एक वीडियो में गिल ने कहा, "यहाँ मिलने वाले हालात काफी हद तक उन परिस्थितियों जैसे हैं, जो हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगी, खासकर नवंबर की शुरुआत में यहाँ खेलने पर. आमतौर पर, जब हम दक्षिण अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, तो वह दिसंबर-जनवरी का समय होता है. लेकिन वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में है, इसलिए मुझे लगता है कि हालात काफी मिलते-जुलते होंगे, और यह हमारे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव रहेगा."

भारत ने बुधवार को ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में बारिश से प्रभावित मुकाबले में जीत हासिल कर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. डीएलएस नियम के तहत मिले 143 रन के संशोधित लक्ष्य को भारतीय टीम ने हासिल कर लिया था. हालांकि दूसरे वनडे पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है. शनिवार को वेलिंगटन में होने वाले मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना जताई गई है और इससे मैच प्रभावित हो सकता है.

अतिरिक्त अभ्यास के लिए पहले पहुंचे थे गिल

शुभमन गिल ने बताया कि वह टीम से पहले न्यूजीलैंड पहुंचे थे ताकि अतिरिक्त अभ्यास कर सकें और यहां की परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ सकें. उन्होंने कहा, "मैं टीम से पहले यहां पहुंचा था क्योंकि मैं चार-पांच अतिरिक्त अभ्यास सत्र करना चाहता था. खासतौर पर लाल गेंद के साथ तैयारी करना चाहता था. मैंने यहां अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. भारत के लिए कुछ मैच जरूर खेले हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का अनुभव नहीं है. इसलिए मैं अपनी बल्लेबाजी पर काम करना चाहता था और यहां की परिस्थितियों को समझना चाहता था."

युवा तेज गेंदबाजों पर जताया भरोसा

भारतीय कप्तान ने टीम के युवा तेज गेंदबाजों की भी तारीफ की और कहा कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां उनके खेल के अनुकूल हैं.

गिल ने कहा, "यहां की पिचों पर गेंद को मूवमेंट और अच्छा उछाल मिलता है. अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों के पास जो कौशल है, वह इन परिस्थितियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. मुझे उम्मीद है कि वे इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

टी20 सीरीज की जीत से बढ़ा आत्मविश्वास

गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम के प्रदर्शन की भी सराहना की. भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की थी. उन्होंने कहा, "श्रेयस अय्यर ने टी20 सीरीज में शानदार कप्तानी की. न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ उनके घर में शुरुआती तीन मैच जीतना आसान नहीं था. खासकर पहले और दूसरे टी20 में जिस स्थिति से हमने वापसी की, उसने टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया. ऐसे मुकाबले टीम का मोमेंटम बदल देते हैं."

गिल का मानना है कि टी20 सीरीज जीतने से भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज में भी कड़ी चुनौती मिलने के लिए टीम पूरी तरह तैयार है. वेलिंगटन में होने वाले दूसरे वनडे में भारत की नजर लगातार दूसरी जीत दर्ज कर सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करने पर होगी.



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