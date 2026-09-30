गिल का कमाल, 62 गेंद में शतक, रोहित का रिकॉर्ड हुआ धड़ाम! शुभमन ने कप्तानी में मचाया गदर

शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है. वह वनडे में भारत की तरफ से कप्तान के तौर पर सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि रोहित शर्मा को पछाड़ा है. 'हिटमैंन' शर्मा ने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में 63 गेंदों में सेंचुरी जमाई थी. मगर गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में एक गेंद कम 62 गेंदों में सेंचुरी लगाते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है.
भारत की तरफ से कप्तान के तौर पर वनडे में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज
62 गेंद - शुभमन गिल - बनाम वेस्टइंडीज - 2026
62 गेंद - रोहित शर्मा - बनाम अफगानिस्तान - 2023
76 गेंद - रोहित शर्मा - बनाम इंग्लैंड - 2025
76 गेंद - विराट कोहली - बनाम श्रीलंका - 2017
77 गेंद - शुभमन गिल - बनाम अफगानिस्तान - 2026
गुवाहाटी में खेली नाबाद 223 रनों की पारी
गुवाहाटी में बल्लेबाजी करते हुए गिल का बल्ला जमकर चला. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 133 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 167.66 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 223 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 26 चौके और आठ खूबसूरत चौके देखने को मिले.
गिल का वनडे करियर
खबर लिखे जाने तक शुभमन गिल ने भारत की तरफ से कुल 69 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 68 पारियों में 3712 रन निकले हैं. जिसमें 11 शतक और 20 अर्धशतक शामिल है. नाबाद 223 रनों की खेली गई दोहरी शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.
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