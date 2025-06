शुभमन गिल के इस शतक ने बदल दिए दिल! युवराज और जाफर भी हुए फैन, 'किंग' के नक्शेकदम पर 'प्रिंस'

Shubman Gill, India vs England, 1st Test: इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पूर्व शुभमन गिल को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे. कई लोगों का मानना था कि युवा खिलाड़ी को कप्तानी देने में थोड़ी जल्दबाजी हो गई है. वहीं कुछ लोग उनकी क्षमता पर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन हेडिंग्ले टेस्ट की पहली पारी में ही शतक जड़ते हुए उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया है. जो लोग उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे थे, अब वहीं लोग उनकी सराहना कर रहे हैं. उम्मीद जताई रही है कि शुभमन गिल टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट कप्तान विराट कोहली की तरह ही देश को एक पायदान ऊपर लेकर जाएंगे. क्योंकि कई मामलों में वह कोहली की तरह ही बराबरी पर नजर आ रहे हैं. किंग कोहली ने भी कप्तानी मिलने के बाद शतक जड़ते हुए हर किसी को दीवाना बना दिया था. ठीक उन्हीं की राह पर चलते हुए गिल ने भी डेब्यू कैप्टेंसी में शतक जड़ते हुए हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया है. यही नहीं कप्तानी मिलने से पूर्व कोहली का भी टेस्ट में औसत 40 से निचे का था. गिल का भी कुछ ऐसा ही हाल है. मगर कप्तानी मिलने के बाद कोहली का प्रदर्शन दिन ब दिन ऊपर ही उठता चला गया. गिल के खेल से भी कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है.

दरअसल, वनडे प्रारूप में तो गिल का कोई सानी नहीं है. यहां उन्होंने 59.04 की औसत से रन बनाए हैं. मगर रेड बॉल क्रिकेट में वह हेडिंग्ले टेस्ट से पूर्व क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. उनके बल्ले से महज 35.05 की औसत से रन आए थे जो सही नहीं कहा सकता है. गिल का प्रदर्शन तब और सोचनीय हो जाता है जब विदेश में उनका औसत करीब 30 के करीब रह जाता है. हेडिंग्ले टेस्ट की पहली पारी में खेली गई शतकीय पारी से पहले उन्होंने यहां केवल 13 की औसत से रन बनाए थे. यही वजह थी कि कप्तानी के दारोमदार को लेकर कुछ लोग सशंकित थे. मगर युवा कप्तान ने लीड्स में बेहतरीन पारी खेलते हुए सबकी शंका को समाप्त कर दिया है और ये भी दिखा दिया है कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में है.

लीड्स में गिल की खेली गई इस आतिशी पारी को देख हर कोई उनकी सराहना कर रहा है. युवराज सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा है, 'कुछ चीजें स्टार्स में साफ लिखी होती हैं. टेस्ट कप्तान के तौर पर विदेशी जमीं पर खेली गई पहली शतकीय पारी के लिए शुभमन गिल को बधाई. साफतौर पर समझते हैं कि यह कितनी बड़ी जिम्मेदारी है. अपने बल्ले से आपने सारी बातें कह दीं. बहुत बढ़िया. आगे भी बहुत कुछ करने की उम्मीद है!'

Some things clearly are written in the stars 🌟 Congratulations @ShubmanGill on your first overseas century as Test captain 💯 You clearly understand what a serious responsibility it is and you've let your bat do all the talking 🤫 Well done 🤛🏻 and here's to many more! #INDvsENG