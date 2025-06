'निचे ही रह...', पिच पर विस्फोट मचाना चाह रहे थे कैप्टन गिल, पंत ने दी चौंकाने वाली चेतावनी, VIDEO

Rishabh Pant Surprising Warning For Aggressive Shubman Gill: विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समय के साथ काफी परिपक्व होते जा रहे हैं. लीड्स में यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद उन्होंने भारतीय पारी को सूझबूझ के साथ आगे बढाते हुए देखा गया. इस दौरान उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी की खामियों पर भी ध्यान रखा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि गिल के एक जोखिम भरे शॉट के बाद वह उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं.

वर्ल्ड क्रिकेट में विस्फोटक खेल के लिए मशहूर पंत का यह अलग अंदाज इंग्लिश टीम की तरफ से ओवर डालने आए स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर के ओवर में देखने को मिला. इंग्लिश स्पिनर ने एक गेंद गिल के सामने फुलर डाली. जिसको भारतीय कप्तान ने क्रीज से बाहर निकलकर शॉर्ट कवर की दिशा में खेला. पंत को गिल का यह जोखिम भरा शॉट कुछ खास पसंद नहीं आया. उन्होंने चेतावनी देते हुए हिदायत दी कि अनावश्यक जोखिम न लें.

