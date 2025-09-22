विज्ञापन
IND vs PAK: चौका मारने के बाद आमिर सोहेल ने किया था इशारा, अब शुभमन गिल ने शाहीन के लिए ऐसा कर लिया बदला

Viral moment Shubman Gill vs Shaheen Afridi: गिल ने 10वें ओवर में फहीम अशरफ की गेंद पर आउट होने से पहले 28 गेंदों पर 47 रन बनाए. भारतीय उप-कप्तान ने अपनी पारी में 8 चौके लगाए

IND vs PAK: चौका मारने के बाद आमिर सोहेल ने किया था इशारा, अब शुभमन गिल ने शाहीन के लिए ऐसा कर लिया बदला
India vs Pakistan, Shubman Gill vs Shaheen Afridi
  • 1996 वर्ल्ड कप में आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को शॉट मारने का इशारा किया था जो शुभमन गिल ने दोहराया
  • शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ चौका लगाने के बाद हाथ से इशारा कर उस जगह की ओर संकेत किया जो वायरल हुआ
  • गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए और 8 चौके लगाए जबकि अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में छक्का लगाया
Shubman Gill vs Shaheen Afridi : 1996 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan, Asia Cup 2025) के बीच मैच के दौरान आमिर सोहेल ने भारतीय बॉलर  वेंकटेश प्रसाद को चौंका लगाने के बाद बैट से इशारा करते हुए एक बार फिर उधर ही शॉट खेलने की बात कही थी. हालांकि इसके बाद प्रसाद ने सोहेल को बोल्ड कर अपना बदला ले लिया था. लेकिन अब एक बार फिर फैन्स को 1996 वर्ल्ड कप की यह घटना उस समय याद आई जब इस बार भारत के शुभमन गिल ने शाहीन अफरीदी (Shubman Gill on Shaheen Afridi) को चौका लगाने के बाद हाथ से इशारा करते हुए चेताया कि इसी तरह से शॉट मारूंगा. (Shubman Gill takes on Shaheen Afridi in IND vs PAK match)

सोशल मीडिया पर गिल का य़ह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. भारत की पारी के तीसरे ओवर के दौरान एक तनावपूर्ण क्षण में उस समय आया जब गिल ने शाहीन की गेंद पर कवर की ओर लगातार दूसरा चौका मारा और उस जगह की ओर इशारा किया जहां गेंद गई थी, जिससे फैन्स को 1996 के वर्ल्ड में आमिर सोहेल Vs वेंकटेश प्रसाद की घटना की याद आ गई. (Aamer Sohail vs Venkatesh Prasad incident in the 1996 ODI World Cup)


गिल ने 10वें ओवर में फहीम अशरफ की गेंद पर आउट होने से पहले 28 गेंदों पर 47 रन बनाए. भारतीय उप-कप्तान ने अपनी पारी में 8 चौके लगाए .दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पहले विकेट के लिए 100 से ज़्यादा रन जोड़े.

अभिषेक ने टीम की पारी की पहली गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी को छक्का लगाया जबकि गिल ने चौका लगाया. दोनों ने मिलकर 105 रन की पार्टनरशिप की और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिकी निभाई. अभिषेक शर्मा को उनकी आतिशी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं मिलाया हाथ

पाकिस्तान की ओर से हारिस राऊफ (26 रन पर दो विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर एक विकेट) ने प्रभावी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए. लीग मैच की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.

Shubman Singh Gill, Shaheen Shah Afridi, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
