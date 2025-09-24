विज्ञापन
IND vs BAN: हार्दिक पंड्या लगाएंगे 'स्पेशल सेंचुरी'! बांग्लादेश के खिलाफ ये कारनामा कर रच देंगे इतिहास

Hardik Pandya Most T20I Wicket Record IND vs BAN: दुनिया भर में सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के नाम हैं, जिन्होंने 103 मैचों में 13.93 की औसत से 173 विकेट लिए हैं.

IND vs BAN: हार्दिक पंड्या लगाएंगे 'स्पेशल सेंचुरी'! बांग्लादेश के खिलाफ ये कारनामा कर रच देंगे इतिहास
Hardik Pandya Most T20I Wicket Record IND vs BAN:
  • हार्दिक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने के बेहद करीब हैं और अगले मैच में यह पूरा कर सकते हैं
  • हार्दिक 118 मैचों में 26.63 की औसत से 97 विकेट लेकर भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं
  • भारत के पहले गेंदबाज अर्शदीप सिंह ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं
Hardik Pandya Record Most T20I Wicket by Indian Bowler IND vs BAN; टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक खास उपलब्धि के बेहद करीब हैं. बांग्लादेश के खिलाफ अगले मुकाबले में अगर वह तीन विकेट ले लेते हैं तो उनके नाम 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे हो जाएंगे. ऐसा करने वाले वह भारत के केवल दूसरे गेंदबाज बन जाएंगे. इससे पहले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस मुकाम तक पहुंचे थे. अर्शदीप ने एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की थी.

एशिया कप 2025 में हार्दिक का प्रदर्शन

हार्दिक ने अब तक टी20 अंतरराष्ट्रीय में 118 मैचों में 26.63 की औसत से 97 विकेट लिए हैं और भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं. मौजूदा एशिया कप में उन्होंने चार मैचों में तीन विकेट झटके हैं. पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में उन्होंने तीन ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था. दुनिया भर में सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के नाम हैं, जिन्होंने 103 मैचों में 13.93 की औसत से 173 विकेट लिए हैं.

टी20ई. में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

अर्शदीप सिंह    – 64 मैच, 100 विकेट

हार्दिक पांड्या   – 118 मैच, 97 विकेट

युजवेंद्र चहल    – 80 मैच, 96 विकेट

जसप्रीत बुमराह – 73 मैच, 92 विकेट

भुवनेश्वर कुमार –  87 मैच, 90 विकेट

