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IND vs SL: दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में कौन-कौन? टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में कुछ ऐसा दिखा नजारा

Team India Practice for 2nd Test vs SL: टीम इंडिया दूसरे टेस्ट से पहले सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए तैयारी में लगी है, वहीं श्रीलंका की टीम ने 2 बदलाव किये हैं.

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IND vs SL: दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में कौन-कौन? टीम इंडिया के ट्रेनिंग सेशन में कुछ ऐसा दिखा नजारा
Team India Practice for 2nd Test vs SL:

Team India Practice for 2nd Test vs SL: लेफ्ट-आर्म स्पिन के खिलाफ अपने खराब प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, भारत के कप्तान शुभमन गिल ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम के ट्रेनिंग सेशन में इस तरह की गेंदबाजी के खिलाफ अपने खेल को बेहतर बनाने में काफी समय बिताया. गाले में हुए पहले टेस्ट में, गिल लेफ्ट-आर्म स्पिनर प्रभात जयसूर्या का शिकार दो बार बने, जिसमें उन्होंने 16 और 8 रन बनाए. इसके बावजूद, भारत ने मैच 165 रनों से जीता. दूसरा टेस्ट यहां 23 अगस्त से शुरू होगा.

आमतौर पर, पारंपरिक लेफ्ट-आर्म गेंदबाजों के खिलाफ गिल की मुश्किलें गेंद की लाइन को ठीक से कवर न कर पाने की वजह से होती हैं, और गाले में जयसूर्या का सामना करते समय यह साफ तौर पर देखा गया था. टेस्ट क्रिकेट में 42 मैचों में गिल 11 बार लेफ्ट-आर्म स्पिनरों का शिकार बने हैं.

सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब के नेट्स पर, गिल ने लेफ्ट-आर्म स्पिनरों के खिलाफ अपने खेल पर काम किया और काफी समय तक मानव सुथार, रवींद्र जडेजा और कुछ स्थानीय गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन यह भी सच है कि ऑफ-स्पिनरों और लेग-स्पिनरों के खिलाफ गिल का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, जिसमें उनका औसत 61 है और सभी तरह के स्पिनरों के खिलाफ उनका करियर औसत 48 है.

कुलदीप और राहुल ने नहीं लिया हिस्सा

कुलदीप यादव नेट्स पर मौजूद थे लेकिन उन्होंने न तो गेंदबाजी की और न ही बल्लेबाजी. हालांकि, ऑफ-स्पिनर सारांश जैन ने ऋषभ पंत और शुभमन गिल को कुछ ओवर फेंके, और एक-दो बार पंत को मुश्किल में भी डाला, लेकिन कम से कम इस समय, इसे इस संकेत के तौर पर देखना नादानी होगी कि जैन दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में कुलदीप की जगह लेंगे.

कुलदीप गाले टेस्ट में कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए थे, उन्होंने 25 ओवर में 103 रन देकर सिर्फ़ एक विकेट लिया था, और वह विकेट भी कवर पर गिल की शानदार फील्डिंग की वजह से मिल पाया था.

ओपनर और उप-कप्तान केएल राहुल नेट्स पर मौजूद नहीं थे, जबकि मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए थोड़ी देर से शामिल हुए. राहुल और जुरेल दोनों ने पहले टेस्ट में सही समय पर अर्धशतक लगाए थे, जिससे भारत की जीत में योगदान मिला था.

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